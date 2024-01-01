Türkiye'nin En Pahalı Şehirleri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde 2023 yılına dair "Türkiye?nin en pahalı şehirleri"ni açıkladı. TÜİK'in hazırlamış olduğu listeye göre yüzde 14,75 ile en pahalı şehir, Türkiye denildiğinde akla ilk gelen kent olan "İstanbul" oldu.