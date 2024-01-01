Türkiye'nin En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
! Listenin sonu şaşırttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son rakamlarda "Türkiye?nin en pahalı şehirleri" belli oldu. 8 ilden oluşan listenin son sırasındaki kent herkesi şaşırttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde 2023 yılına dair "Türkiye?nin en pahalı şehirleri"ni açıkladı. TÜİK'in hazırlamış olduğu listeye göre yüzde 14,75 ile en pahalı şehir, Türkiye denildiğinde akla ilk gelen kent olan "İstanbul" oldu.
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İstanbul'u 9,4'lük yüzdeyle takip eden İzmir ise ikinci sırada yer aldı.
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3'üncü sırada ise yüzde 6,62 ile Ankara yer aldı. Diğer iller ise şu şekilde:
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KOCAELİ
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SAKARYA
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DÜZCE
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BOLU
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YALOVA