Yüzdeki Bu Belirti, Ölümcül Hastalığın Habercisiymiş
İngiliz Kalp Vakfı'na göre, kalp hastalığı kendisini yüzdeki birtakım değişikliklerle de ele verebilir.
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The Independent Pharmacy'den Dr. Donald Grant; yüzün şişmesi, kızarması ya da griye dönmesinin, kalbin vücuda yeterli oksijenli kan pompalamamasına dair açık bir gösterge olduğunu söylüyor.
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Kalp yetmezliği, genellikle kalp kasının zayıflaması ya da sertleşmesi sonucu gelişir. Hastalık tam olarak tedavi edilemese de, yaşam tarzı değişiklikleriyle semptomlar hafifletilebilir. Ancak bu belirtiler sıklıkla astım ya da hormonal rahatsızlıklarla karıştırılabildiği için erken teşhis ihtimali düşüktür.
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Dr. Grant, ''Yüzdeki şişlik, kanın böbreklere düzgün şekilde pompalanmaması nedeniyle, organın tuz ve suyu atmakta zorlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar'' dedi. British Heart Foundation, ani kilo alımının da kalp rahatsızlığı semptomu olabileceğini ileri sürüyor.
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Yüzdeki renk değişiminin kalp hastalıkları adına önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Dr. Grant, ''Mor dudaklar ve griye dönmüş bir cilt, kandaki oksijen seviyelerinin düşük olduğuna işaret edebilir'' şeklinde konuştu.
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Yüzdeki kızarıklık, kalp yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyonun da belirtisi olabilir. Yüksek tansiyon, kan damarlarının genişlemesine ve yüzde kırmızı bir renge yol açar. Bu durum, kalbe ekstra yük bindirerek zamanla kalp yetmezliğine neden olabilir. Dr. Grant, ?Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, hemen bir uzmana görünmeniz gerekir'' dedi.
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Dr. Grant, ''Kalp kanı yeterince hızlı pompalayamadığında damarlar tıkanabilir, bu da akciğerlere sıvı sızmasına neden olarak nefes darlığına yol açabilir'' ifadelerini kullandı. Çarpıntı, kalbin normal çalışmada zorluk yaşadığının bir diğer önemli işaretidir. Dr. Grant, aşırı kafein tüketimi, bazı ilaçlar ve kaygının da bu durumu tetikleyebileceğini belirtti. Kalp çarpıntısının, kalp ritmindeki düzensizliklerin habercisi olabileceğini söyleyen Dr. Grant, ''Aritmi, kalp atışlarının hızlanması ya da yavaşlamasına neden olabilir. Eğer tedavi edilmezse kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riski artabilir'' uyarısında bulundu.
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Enerji seviyelerinin düşmesinin de kalp yetmezliği semptomu olabileceğini vurgulayan uzman isim, ''Vücut, oksijen açısından zengin kanı organlara pompalamakta zorlandığında yorgunluk oluşur. Bu tür belirtilere mide bulantısı, baş dönmesi ve terleme de eklenebilir'' dedi.
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Kalp yetmezliği genellikle 75 yaş ve üstü kişileri etkiliyor ancak bu hastalık, tüm yaş gruplarında ölümle sonuçlanabiliyor. Obezite, aşırı alkol tüketimi ve sigara kullanımı kalp yetmezliğine yol açabilen risk faktörleri arasında yer alıyor. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri, tedavi sürecinin bir parçası olabilir.