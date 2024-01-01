Yüzdeki Bu Belirti, Ölümcül Hastalığın Habercisiymiş

Dr. Grant, ''Kalp kanı yeterince hızlı pompalayamadığında damarlar tıkanabilir, bu da akciğerlere sıvı sızmasına neden olarak nefes darlığına yol açabilir'' ifadelerini kullandı. Çarpıntı, kalbin normal çalışmada zorluk yaşadığının bir diğer önemli işaretidir. Dr. Grant, aşırı kafein tüketimi, bazı ilaçlar ve kaygının da bu durumu tetikleyebileceğini belirtti. Kalp çarpıntısının, kalp ritmindeki düzensizliklerin habercisi olabileceğini söyleyen Dr. Grant, ''Aritmi, kalp atışlarının hızlanması ya da yavaşlamasına neden olabilir. Eğer tedavi edilmezse kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riski artabilir'' uyarısında bulundu.