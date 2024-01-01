Oyuncuların Gözlerini Dikerek Beklediği 10 Oyun
2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu
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2025 yılının en yüksek metascore puanına sahip olması beklenen oyunları belirlendi. Listenin zirvesinde yer almasıyla ise bir oyun yine oyun dünyasını şaşırtmadı. Peki, gelecek yıl hangi oyunlar heyecanla bekleniyor? ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, oyuncuların gözlerini diktiği yapımları ortaya çıkardı.
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EN ÇOK BEKLENEN OYUNLAR HANGİLERİ? Araştırmada dikkat çeken yapımlar ise şu şekilde sıralandı:
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10- DUNE AWAKENİNG
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9- FABLE 4
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8- MONSTER HUNTER WİLDS
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7- HAUNTED CHOCOLATİER
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6- HOLLOW KNİGHT: SİLKSONG
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5- KİNGDOM HEARTS IV
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4- FALLOUT 5
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3- ARK 2
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2- LİTTLE NİGHTMARES III
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1- GRAND THEFT AUTO VI (GTA 6) ABD?deki oyuncuların en çok beklediği oyun. Çıkış tarihi tam olarak belli olmasa da ilgi zirvede.