Oyuncuların Gözlerini Dikerek Beklediği 10 Oyun

2025 yılının en yüksek metascore puanına sahip olması beklenen oyunları belirlendi. Listenin zirvesinde yer almasıyla ise bir oyun yine oyun dünyasını şaşırtmadı. Peki, gelecek yıl hangi oyunlar heyecanla bekleniyor? ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, oyuncuların gözlerini diktiği yapımları ortaya çıkardı.