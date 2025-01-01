Tıp Fakültesi Öğrencisine Ter Döktüren Soru
"Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.
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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Tıp fakültesi öğrencisinin karşısına çıkan "70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?" sorusu yanıtıyla şoke etti.
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta renkli yarışmacıları ve ter döktüren sorularıyla izleyenleri ekran başına topluyor.
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Büyük ödüle ulaşmak için zorlu bir mücadele veren yarışmacılardan spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok kategoride soruları doğru yanıtlamaya çalışıyor.
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Fenomen programın son bölümünde yarışan 21 yaşındaki Ertuğrul Onur Karaca, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Karaca, ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.
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200 bin TL değerindeki soruya ulaşan yarışmacının karşısına çıkan "70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?" sorusu ise izleyenleri heyecanlandırdı.
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"A: 7 kuruş", "B: 70 kuruş", "C: 7 lira" ve "D: 70 lira" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı bir süre düşündü.
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Sorunun yanıtından emin olmakta zorlanan yarışmacı çekilme kararı aldı.
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Genç yarışmacı, eğer yanıt verseydi "D" şıkkını seçeceğini söyledi.
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Ancak doğru yanıt "B" şıkkı "70 kuruş" olacaktı.
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Yarışmacı, 100 bin TL ile Milyoner'e veda etti.