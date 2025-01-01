Tıp Fakültesi Öğrencisine Ter Döktüren Soru

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Tıp fakültesi öğrencisinin karşısına çıkan "70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?" sorusu yanıtıyla şoke etti.