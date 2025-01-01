En Sağlıklı 3 Çorba!

İçerdiği zengin besinler nedeniyle sağlığa faydalı yiyecekler arasında ilk sırada gösterilen tarhana çorbası, bazı kişiler için oldukça zararlı olabilir. Diyetisyen Işın Sayın, yoğun miktarda un barındırması nedeniyle tarhana çorbasının çocuklar ve grip hastalığı yaşayanlar için uygun bir yiyecek olmadığını belirterek, bu durumdaki kişiler için çok daha şifalı çorbalar bulunduğunu hatırlattı.