Üç Aylar Orucu Ne Zaman Tutulur?
üç aylarda oruç tutulur mu?
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Mukaddes üç aylara geri sayım sona ermek üzere. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili'nin idrak edilmesinin ardından Ramazan ayı başlayacak. Bu aya dair merak edilen bir diğer konu ise oruç tutmaya yönelik. İşte, " 3 aylarda oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtı...
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ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Bu tarihten itibaren oruç tutulabilir.
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ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU? Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde ?Allah?ım! Recep ve Şaban?ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan?a ulaştır.? diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan?ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
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2025 KANDİL GÜNLERİ 2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir; Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba