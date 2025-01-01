2024'E Veda: Güzeldin
Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'te çekilen birçok kareyi paylaştı ve seneyi değerlendirdi.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü.
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Şimdilerde yeni filmiyle gündemde olan Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.
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Ünlü oyuncu, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını yayınladı.
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"GALERİ GEZMESİ" Sinem Kobal, mutlu aile pozunu da kızlarının yüzü görünmeyecek şekilde "Galeri gezmesi" notuyla paylaştı.
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37 yaşındaki Sinem Kobal'ın "Güzeldin 2024" ifadelerini kullandığı paylaşımına binlerce beğeni ve "Her kare ayrı güzel", "Dolu dolu geçmiş" gibi yorumlar geldi.
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"KENAN ŞAHANE BABA OLDU" Öte yandan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katılığı programda "Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir baba oldu?" sorusuna yanıt vermişti.
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Ünlü oyuncu, "Kenan çok şahane bir baba oldu. Çok şanslıyız. Kızlarla çok güzel bir bağları var. Onları öyle görünce ben de çok duygulanıyorum" demişti.