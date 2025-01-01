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2024'E Veda: Güzeldin

Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'te çekilen birçok kareyi paylaştı ve seneyi değerlendirdi.

  1. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

    2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

  2. YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü.

    YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü.

  3. Şimdilerde yeni filmiyle gündemde olan Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.

    Şimdilerde yeni filmiyle gündemde olan Sinem Kobal, yeni yıla sayılı saatler kala 2024'ün değerlendirmesini yaptı.

  4. Ünlü oyuncu, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını yayınladı.

    Ünlü oyuncu, bir yıl içerisinde çektirdiği fotoğrafların bir kısmını yayınladı.

  5. "GALERİ GEZMESİ" Sinem Kobal, mutlu aile pozunu da kızlarının yüzü görünmeyecek şekilde "Galeri gezmesi" notuyla paylaştı.

    "GALERİ GEZMESİ" Sinem Kobal, mutlu aile pozunu da kızlarının yüzü görünmeyecek şekilde "Galeri gezmesi" notuyla paylaştı.

  6. 37 yaşındaki Sinem Kobal'ın "Güzeldin 2024" ifadelerini kullandığı paylaşımına binlerce beğeni ve "Her kare ayrı güzel", "Dolu dolu geçmiş" gibi yorumlar geldi.

    37 yaşındaki Sinem Kobal'ın "Güzeldin 2024" ifadelerini kullandığı paylaşımına binlerce beğeni ve "Her kare ayrı güzel", "Dolu dolu geçmiş" gibi yorumlar geldi.

  7. "KENAN ŞAHANE BABA OLDU" Öte yandan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katılığı programda "Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir baba oldu?" sorusuna yanıt vermişti.

    "KENAN ŞAHANE BABA OLDU" Öte yandan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katılığı programda "Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir baba oldu?" sorusuna yanıt vermişti.

  8. Ünlü oyuncu, "Kenan çok şahane bir baba oldu. Çok şanslıyız. Kızlarla çok güzel bir bağları var. Onları öyle görünce ben de çok duygulanıyorum" demişti.

    Ünlü oyuncu, "Kenan çok şahane bir baba oldu. Çok şanslıyız. Kızlarla çok güzel bir bağları var. Onları öyle görünce ben de çok duygulanıyorum" demişti.