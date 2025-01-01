Eşini Tam 19 Kez İstemiş!

"MÜZİĞİ BIRAKACAKSIN DEDİ KABUL ETTİM" Eşiyle evlenmek için kayınpederinin kendisine bir şart koştuğunu da söyleyen Doğan, "Ancak bir şart kodular: 'Şarkı söylemeyeceksin, söylersen olmaz' dediler. Tereddüt etmeden eşimi tercih ettim ve müziği bıraktım. Ancak bu süreç kısa sürdü. Askerde çok iyi müzisyenlerle çalıştım, bu bana çok şey kattı. Askerden dönünce kayınpederimden izin istedim. O da izin verdi ve ekibimi kurarak Latif Doğan oldum" dedi.