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Eşini Tam 19 Kez İstemiş!

Sevgisi sosyal medyada gündem oldu.

  1. Ünlü türkücü Latif Doğan 1987 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emine Doğan'a olan sevgisi sosyal medyada gündem oldu. Eşi Emine Hanım'ı 19 kez istemeye gittiğini ve asla pes etmediğini söyleyen Doğan, "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum." dedi.

    Ünlü türkücü Latif Doğan 1987 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emine Doğan'a olan sevgisi sosyal medyada gündem oldu. Eşi Emine Hanım'ı 19 kez istemeye gittiğini ve asla pes etmediğini söyleyen Doğan, "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum." dedi.

  2. "Eşarbını Yan Bağlama", "Yar Gelecek" ve "Küstüm" gibi parçalarla hafızalara kazınan ünlü türkücü Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    "Eşarbını Yan Bağlama", "Yar Gelecek" ve "Küstüm" gibi parçalarla hafızalara kazınan ünlü türkücü Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

  3. 37 yıldır Emine Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren 3 çocuk babası Latif Doğan'ın "Gönül Kuşum" diye seslendiği eşi herkes tarafından merak konusu haline geldi.

    37 yıldır Emine Doğan ile mutlu bir evlilik sürdüren 3 çocuk babası Latif Doğan'ın "Gönül Kuşum" diye seslendiği eşi herkes tarafından merak konusu haline geldi.

  4. Gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye özen gösteren ünlü türkücünün Emine Doğan ile evlenmek için pek çok sınavdan geçtiği ve mücadele ettiği öğrenildi.

    Gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye özen gösteren ünlü türkücünün Emine Doğan ile evlenmek için pek çok sınavdan geçtiği ve mücadele ettiği öğrenildi.

  5. Eşini tam 19 kez istemeye gittiğini dile getiren Doğan, "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum. İyi ki Emine Hanım ile evliyim. Eşimi çok seviyorum, 36 yıldır çok güzel bir evliliğimiz var. Çocuklarımız ve torunumuzla çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    Eşini tam 19 kez istemeye gittiğini dile getiren Doğan, "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum. İyi ki Emine Hanım ile evliyim. Eşimi çok seviyorum, 36 yıldır çok güzel bir evliliğimiz var. Çocuklarımız ve torunumuzla çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

  6. "MÜZİĞİ BIRAKACAKSIN DEDİ KABUL ETTİM" Eşiyle evlenmek için kayınpederinin kendisine bir şart koştuğunu da söyleyen Doğan, "Ancak bir şart kodular: 'Şarkı söylemeyeceksin, söylersen olmaz' dediler. Tereddüt etmeden eşimi tercih ettim ve müziği bıraktım. Ancak bu süreç kısa sürdü. Askerde çok iyi müzisyenlerle çalıştım, bu bana çok şey kattı. Askerden dönünce kayınpederimden izin istedim. O da izin verdi ve ekibimi kurarak Latif Doğan oldum" dedi.

    "MÜZİĞİ BIRAKACAKSIN DEDİ KABUL ETTİM" Eşiyle evlenmek için kayınpederinin kendisine bir şart koştuğunu da söyleyen Doğan, "Ancak bir şart kodular: 'Şarkı söylemeyeceksin, söylersen olmaz' dediler. Tereddüt etmeden eşimi tercih ettim ve müziği bıraktım. Ancak bu süreç kısa sürdü. Askerde çok iyi müzisyenlerle çalıştım, bu bana çok şey kattı. Askerden dönünce kayınpederimden izin istedim. O da izin verdi ve ekibimi kurarak Latif Doğan oldum" dedi.

  7. İşte sosyal medyada gündem olan Latif Doğan ve 19 kez istemeye gittiği eşi Emine Doğan...

    İşte sosyal medyada gündem olan Latif Doğan ve 19 kez istemeye gittiği eşi Emine Doğan...