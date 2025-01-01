2025'Te Neler Değişecek?
Yeni yılla birlikte enerjiden, ekonomiye ve sağlığa birçok düzenleme hayata geçecek
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2025 için birçok alanda düzenlemeler yapıldı.
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ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM
Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor.
Ayda 417 kilovatsaat tüketim, aboneler için sınır olacak. Bunun üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak.
Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.
Düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri kapsam dışında bırakıldı.
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KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI
Tüketiciler kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabilecek.
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YEMEK KARTI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ
Çalışanların yemek bedeli ödemeleri yeni yılla birlikte yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak.
Ödemeler, nakit veya yemek kartı ya da çek-kupon gibi araçlarla yapılabilecek. Karara göre, daha önce yemek ücreti hesaplamalarında kullanılan asgari ücret formülasyonu da kaldırıldı.
Yeni düzenleme ile günlük yemek bedeli esas alınıyor
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PLASTİK POŞET 50 KURUŞ OLDU
Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen ?Depozito Yönetim Sistemi? de yeni yılda uygulanacak.
Depozito iade sistemiyle, ambalajlar geri dönüşecek. Şişe ya da kutu başına 25 kuruş ödenecek.
Alışverişlerde kullanılan plastik poşetin fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa yükseldi.
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EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN DÖNEMİ
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi de yeni yılla birlikte yürürlülüğe girecek. Uygulamaya göre, konut satacak ya da kiralayacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.
Yetki belgesi olmayanlar sitelerde ilan yayınlayamayacak ve belge olmadan ilan verenlere 25 bin TL para cezası verilecek.
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TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE ESKİ KİMLİK KARTI KULLANILMAYACAK
Yeni yılda tapu müdürlüklerinde eski kimliklerle işlem yapılamayacak.
Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan harç pulunun kullanımı da yeni yılla birlikte sona erecek. Alınmış yurt dışına çıkış harç pulları ise 10 Ocak'a kadar kullanılabilecek.
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KAMUDA ÇİFT MAAŞ 1 OCAK'TA BİTİYOR
Kamuda çift maaşa da son verildi. Kamu çalışanı sadece bir yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye adı altında ödeme yapılmayacak.
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BİRİNCİ SINIFLARA KARNE KALKIYOR
İlkokul birinci sınıflar için karne uygulaması da sona erdi. Öğrencilere artık karne yerine,, gelişim raporu verilecek.
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KUYUMCULAR İÇİN DE YENİ DÖNEM
Kuyumcular için de yeni bir dönem başladı. 185 bin lirayı aşan alışverişlerde, kimlik ibrazı zorunlu oldu.