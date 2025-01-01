2025'Te Neler Değişecek?

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor.



Ayda 417 kilovatsaat tüketim, aboneler için sınır olacak. Bunun üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak.



Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.



Düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri kapsam dışında bırakıldı.