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2025 En Anlamlı Regaip Kandili Mesajları

Gönüller dualarda buluşsun...

  1. İslam alemi için önemli bir yer edinen üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nde dostlarınız ve ailenize güzel mesajlar gönderebilirsiniz. Peki, en güzel kandil mesajları nelerdir? Regaip kandilinde atılacak en güzel mesajlar nelerdir? 2025 en iyi Regaip Kandili mesajları...

    İslam alemi için önemli bir yer edinen üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nde dostlarınız ve ailenize güzel mesajlar gönderebilirsiniz. Peki, en güzel kandil mesajları nelerdir? Regaip kandilinde atılacak en güzel mesajlar nelerdir? 2025 en iyi Regaip Kandili mesajları...

  2. Müslüman alemi için rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 2 Ocak Perşembe gününe denk gelecek. Bu özel günü sevdiklerinize hatırlatmak ve duygularınızı ifade etmek için onlara mesajlar atabilirsiniz.

    Müslüman alemi için rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen Regaip Kandili, bu yıl 2 Ocak Perşembe gününe denk gelecek. Bu özel günü sevdiklerinize hatırlatmak ve duygularınızı ifade etmek için onlara mesajlar atabilirsiniz.

  3. İşte, 2025 Regaip Kandilinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı mesajlar...

    İşte, 2025 Regaip Kandilinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı mesajlar...

  4. Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  5. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

    Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

  6. Merhamet masumdur, her kalbe misafir olmaz. Rabbim kalbimizden merhameti, hayatımızdan huzuru eksik etmesin, regaip kandiliniz mübarek olsun...

    Merhamet masumdur, her kalbe misafir olmaz. Rabbim kalbimizden merhameti, hayatımızdan huzuru eksik etmesin, regaip kandiliniz mübarek olsun...

  7. Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun...

    Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun...

  8. Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun...

    Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun...

  9. Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kandiliniz mübarek olsun.

    Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kandiliniz mübarek olsun.

  10. Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip Kandilin mübarek olsun...

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip Kandilin mübarek olsun...

  11. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandilimiz mübarek olsun...

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandilimiz mübarek olsun...

  12. Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Regaip kandilin kutlu olsun.

    Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Regaip kandilin kutlu olsun.