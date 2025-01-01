İşte Beyin Kanserinin İlk Belirtisi!
Sabah uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor
-
Baş ağrısı, başın farklı bölgelerinde hissedilen ağrı veya rahatsızlık hissidir ve çeşitli nedenlerden dolayı gelişebilir. Genellikle migren atakları şeklinde ortaya çıkan bu ağrılar çoğu zaman zararsız olsa da, kimi durumlarda beyin tümörünün ilk belirtisi olabilir.
-
Baş ağrısında zamanlamanın, beyin kanseri hakkında fikirler verebileceğini belirten Dr. Martin, 1 milyondan fazla takipçisine yaptığı açıklamada, ?Baş ağrısının sabah saatlerinde daha şiddetli olması, büyük bir tehlike işaretidir'' dedi.
-
Uzman isim, bir diğer önemli uyarının ise baş ağrısı ile birlikte görülen mide bulantısı ve kusma olduğunu söyledi. Dr. Martin, ''Bu semptomlar devamlılık gösteriyorsa, baş ağrısının ardında basıncı artıran bir durum vardır'' ifadelerini kullandı. Martin, ''Özellikle çocuklarda, sabahları baş ağrısı ve kusma birlikte görülüyor ve bu durum birkaç gün devam ediyorsa, kesinlikle bir uzmana danışılması gerekir'' uyarısında bulundu.
-
Beyin Tümörü Vakfı'na göre, baş ağrıları genellikle beyin tümörlerinin kan damarları ve sinirlere baskı yaparak beyindeki basıncı artırması sonucu ortaya çıkar. Her yıl yaklaşık 12 bin kişiye beyin tümörü teşhisi konuyor ve bunların 500?ü çocuklardan oluşuyor.
-
Beyin tümörlerinin dörtte üçü kanserli değildir, yani vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar ve genellikle ölümcül değillerdir. Ancak kötü huylu tümörlerin teşhis edilmesi durumunda, hastaların beş yıldan fazla yaşama şansı yalnızca yüzde 12?dir.
-
Dr. Martin, geçmek bilmeyen yorgunluğun yanı sıra işitme veya konuşma sorunlarının da beyin kanseri semptomları arasında yer alabildiğini açıkladı. Cancer Research UK; beyin tümörlerinin bulanık görme ve çift görme gibi anormal göz hareketlerine neden olabileceğinin de altını çizdi.
-
Uzman isim, tüm bu belirtilere ek olarak, çocuklarda koordinasyon ve güç sorunlarının da beyin kanseri habercisi olabileceğini ifade etti.
-
Dr. Martin, şüpheli durumlarda hastaların BT veya MRI taramalarıyla kafa bölgesinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini söyledi.