Konuşulan Son Rakamlar Sızdı! İşte Beklenen Yeni Maaşlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ?14 BİN 500 LİRA? İHTİMALİ

En düşük emekli maaşı için de beklenen haber bu yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, ?Enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında en düşük emekli aylığının artırılması bir çalışma içerisinde bulunabiliriz? dedi. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için hazırlanan kanun teklifinin 7 Ocak'tan sonra meclise sunulması bekleniyor. Kulislerde en düşük emekli maaşının 14 bin lira ile 14 bin 500 lira arasında olabileceği konuşuluyor.