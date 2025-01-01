Mutluluğun Formülü Çözülüyor...
30 bin kişilik dünyanın en büyük araştırması başlıyor!
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Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, mutluluğun sırrını ortaya çıkarmak için bir araya geldi. 70'ten fazla ülkeden 1000'den fazla araştırmacı, "Küresel Mutluluk Mega Çalışması" adı verilen projeyle mutluluğun gerçek sırrını keşfetmek için büyük bir araştırma başlattı.
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Çalışma kapsamında, dünyanın farklı yerlerinden 30 bin katılımcıda mutluluğu artıran evrensel eğilimleri ortaya çıkarabilecek durumlar tespit edilecek.
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Çalışmayı yürüten British Columbia Üniversitesi'nden psikolog Profesör Elizabeth Dunn, "Amacımız, bunun mutluluk üzerine şimdiye kadar yapılmış en büyük, en kapsamlı ve en çeşitli deney olması" diyor.
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Son bir yılda binde fazla bilim insanı, çalışmada nelerin ele alınması gerektiğine dair önerilerini sundu. Bu fikirler yedi farklı kategoriye ayrıldı, 24 müdahaleye kadar daraltıldı. Her katılımcı, hayatlarına daha önce olduğu gibi devam edecek bir kontrol grubuna veya bu müdahalelerden birini alan bir gruba atanacak. Bunlar günde en fazla 25 dakika sürecek, özel bir ekipman gerektirmeyecek ve tamamen ev içinde tamamlanacak şekilde tasarlandı. Müdahaleler arasında yoga, yüksek yoğunluklu egzersizler ve sosyal bağlantılar kurmaya yönelik eylemler bulunuyor.
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Çalışma, daha önce yapılan araştırmalardan farklı olarak, yalnızca Batılı, eğitimli, sanayileşmiş ülkelerde değil, dünya genelindeki farklı kültürleri ve sosyal yapıları kapsıyor. Araştırmacılar, farklı yerlerden gelen bireylerin mutluluğu nasıl deneyimlediğini ve bu deneyimlerin evrensel olup olmadığını keşfetmeyi amaçlıyor.
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Mutluluk üzerine yapılan daha önceki araştırmalar, yüksek gelirli ülkelerdeki insanların genellikle daha yüksek mutluluk seviyeleri bildirdiğini gösterse de, araştırmacılar bunun mutluluğu belirleyen tek faktör olmadığına inanıyor. Doğa ile bağlantı kurmak, güçlü sosyal ağlar ve toplumsal ilişkiler gibi unsurların, maddi zenginlikten çok daha değerli olduğunu belirtiyorlar.