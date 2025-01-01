Mutluluğun Formülü Çözülüyor...

Son bir yılda binde fazla bilim insanı, çalışmada nelerin ele alınması gerektiğine dair önerilerini sundu. Bu fikirler yedi farklı kategoriye ayrıldı, 24 müdahaleye kadar daraltıldı. Her katılımcı, hayatlarına daha önce olduğu gibi devam edecek bir kontrol grubuna veya bu müdahalelerden birini alan bir gruba atanacak. Bunlar günde en fazla 25 dakika sürecek, özel bir ekipman gerektirmeyecek ve tamamen ev içinde tamamlanacak şekilde tasarlandı. Müdahaleler arasında yoga, yüksek yoğunluklu egzersizler ve sosyal bağlantılar kurmaya yönelik eylemler bulunuyor.