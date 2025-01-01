Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yaktı beni...

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ferdi Tayfur?un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. ?Son Sabah? filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı? Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.