Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu: Yaktı Beni...
Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yaktı beni...
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Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi, Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajı yayınladı...
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Huzurla uyu büyük ?Usta?? Hepimizin başı sağolsun mekanın cennet olsun
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GÜLDEN KARABÖCEK
Bir devir kapandı... Türk Müziğinin en değerli isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur?un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek? Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.
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MAHSUN KIRMIZIGÜL
Ferdi Tayfur?un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. ?Son Sabah? filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı? Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.
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SERPİL ÇAKMAKLI
2025 yılı ne güzel başladı derken arabesk müziğin efsane ismi, hepimizin gönlünde şarkılarıyla çektiği filmlerle taht kuran usta ismi benimde değerlim Ferdi Tayfur'u kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum.İnsanın tanıdığı birinin ölüm haberini paylaşması kolay olmuyor. Hepimizin gideceği adres aynı. Allah rahmet eylesin. Kendisini 1980 yılında sinemaya başladığım anda tanıma şansım olmuştu. ilk filmimiz 'Huzurum Kalmadı', 'Günaha Girme', Yaktı Beni'... Üç film çektik. Çok güzel anılar biriktirdik. Sette herkesin sevgisiydi. İş arkadaşlarına saygılı, sevgi doluydu. Başımız sağolsun ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim.Bir kralı daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Sen her zaman kalbimizde olacaksın.
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SEVİM EMRE
Her zaman saygınla Orhan Baba'ya sevgi dolu anılar bıraktın. Nurlarda uyu. Hak yolun aydınlık, mekanın cennet olsun sevgili Ferdi Tayfur... Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum...
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FEDON
Ferdi Abi seninle sahne paylaşmak benim için şerefti...Yerin zor dolar. Mekanın Cennet olsun
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ÇİĞDEM TUNÇ
Çok üzgünüm..Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine. Edepli,ciddiyetli,disiplinli ne muhteşem bir sanatçıydı. Artık "Başladı Gönlümüzde,Hasret Sancısı".. Başımız sağolsun..
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CEYLAN