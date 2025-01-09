Masterchef'te Final Tarihi Açıklandı
MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman?
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MasterChef'te final heyecanı başladı. Aylardır süren MasterChef mücadelesi sonunda yarışmacılardan biri birincilik kazanarak 2024 sezonunun şampiyonu unvanına sahip olacak. Ancak rekabetin son hız devam ettiği yarışmaya kısa bir ara verildi.
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Survivor 2025 sezonu nedeniyle yeni bölümleri ertelenen MasterChef, bir süre daha ekranlarda olmayacak.
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MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN? Yayımlanan fragmanda MasterChef 2024 yeni bölüm ve final tarihi açıklandı. Ekran macerasına yılbaşı tatili nedeniyle ara veren MasterChef 9 Ocak 2025'de kaldığı yerden devam edecek.