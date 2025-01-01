Uludağ'da Kurt Sürüsü Görüntülendi
Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.
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Uludağ Milli Parkı'na kurulan bir fotokapana, kurtlar yakalandı. 5 kurttan oluşan sürü, yiyecek ararken görüntülere yansıdı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı'nın asil misafirleri kurtlar... Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil" ifadeleri yer aldı. (DHA)
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