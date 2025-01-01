Ağız Kuruluğu 5 Ciddi Hastalığın Sinyali!

Mirror'da yer alan habere göe; Dr. Azad Eyrumlu, ağız kuruluğunun vücuttaki başka bir sorunun habercisi olabileceğini belirtti. Dr. Eyrumlu, "Ağız kuruluğu, yapışkan bir ağız hissi, kuru veya ağrılı bir boğaz, çiğneme veya yutma zorluğu ve kötü nefes gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu semptomlar bazen otoimmün hastalıklar, HIV veya Sjögren sendromu gibi durumlara işaret edebilir," dedi.