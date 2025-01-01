Ağız Kuruluğu 5 Ciddi Hastalığın Sinyali!

Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
Üç ilde ekmeğe zam geldi
Üç ilde ekmeğe zam geldi
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
2025-YÖKDİL/1: Başvuru kılavuzu yayımlandı
2025-YÖKDİL/1: Başvuru kılavuzu yayımlandı
Kamu Birliği: Zam değil, insanca yaşam istiyoruz!
Kamu Birliği: Zam değil, insanca yaşam istiyoruz!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürecek!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürecek!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
Hakime hediye çikolata kutusundan dolar çıktı
Hakime hediye çikolata kutusundan dolar çıktı

Ağız Kuruluğu 5 Ciddi Hastalığın Sinyali!

Bu belirtileri görmezden gelmeyin

  1. Ağız kuruluğu, tıbbi adıyla kserostomi, ağızda tükürük üretiminin azalması veya tamamen durması sonucu oluşan bir durumdur. Bu, ağız içinde rahatsızlık hissine neden olabilir ve ağız sağlığını etkileyebilir.

    Ağız kuruluğu, tıbbi adıyla kserostomi, ağızda tükürük üretiminin azalması veya tamamen durması sonucu oluşan bir durumdur. Bu, ağız içinde rahatsızlık hissine neden olabilir ve ağız sağlığını etkileyebilir.

  2. Tükürük, ağızda yiyecekleri parçalamaya, konuşmayı kolaylaştırmaya ve ağız içini nemli tutmaya yardımcı olur. Ayrıca dişlerin çürümesini önlemeye ve ağızdaki bakterileri kontrol altında tutmaya katkıda bulunur.

    Tükürük, ağızda yiyecekleri parçalamaya, konuşmayı kolaylaştırmaya ve ağız içini nemli tutmaya yardımcı olur. Ayrıca dişlerin çürümesini önlemeye ve ağızdaki bakterileri kontrol altında tutmaya katkıda bulunur.

  3. Ağız kuruluğuyla hayatınızın bir döneminde karşılaşabilirsiniz. Genellikle önemsenmeyen bir sorun olan ağzı kuruluğu bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

    Ağız kuruluğuyla hayatınızın bir döneminde karşılaşabilirsiniz. Genellikle önemsenmeyen bir sorun olan ağzı kuruluğu bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

  4. Bu durum, yaşlanma, horlama, sigara içme veya bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ortaya çıkabilirken, uzun süreli ağız kuruluğu diyabet, felç, HIV ve Alzheimer gibi hayati risk taşıyan hastalıklarla ilişkilendirilebilir.

    Bu durum, yaşlanma, horlama, sigara içme veya bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ortaya çıkabilirken, uzun süreli ağız kuruluğu diyabet, felç, HIV ve Alzheimer gibi hayati risk taşıyan hastalıklarla ilişkilendirilebilir.

  5. Mirror'da yer alan habere göe; Dr. Azad Eyrumlu, ağız kuruluğunun vücuttaki başka bir sorunun habercisi olabileceğini belirtti. Dr. Eyrumlu, "Ağız kuruluğu, yapışkan bir ağız hissi, kuru veya ağrılı bir boğaz, çiğneme veya yutma zorluğu ve kötü nefes gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu semptomlar bazen otoimmün hastalıklar, HIV veya Sjögren sendromu gibi durumlara işaret edebilir," dedi.

    Mirror'da yer alan habere göe; Dr. Azad Eyrumlu, ağız kuruluğunun vücuttaki başka bir sorunun habercisi olabileceğini belirtti. Dr. Eyrumlu, "Ağız kuruluğu, yapışkan bir ağız hissi, kuru veya ağrılı bir boğaz, çiğneme veya yutma zorluğu ve kötü nefes gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu semptomlar bazen otoimmün hastalıklar, HIV veya Sjögren sendromu gibi durumlara işaret edebilir," dedi.

  6. Tükürük bezlerinin ağızda yeterli nem sağlayacak kadar tükürük üretememesi durumuna "Xerostomia" denir. Tükürük, ağızdaki asitleri nötralize etmek, bakterileri temizlemek, yiyecek artıklarını uzaklaştırmak ve sindirim sürecine yardımcı olmak gibi kritik işlevlere sahiptir. Bu nedenle ağız kuruluğu, hem diş sağlığını hem de genel sağlığı olumsuz etkileyebilir.

    Tükürük bezlerinin ağızda yeterli nem sağlayacak kadar tükürük üretememesi durumuna "Xerostomia" denir. Tükürük, ağızdaki asitleri nötralize etmek, bakterileri temizlemek, yiyecek artıklarını uzaklaştırmak ve sindirim sürecine yardımcı olmak gibi kritik işlevlere sahiptir. Bu nedenle ağız kuruluğu, hem diş sağlığını hem de genel sağlığı olumsuz etkileyebilir.

  7. AĞIZ KURULUĞU HANGİ HASTALIKLARIN İŞARETİ OLABİLİR? <br> Uzmanlar, ağız kuruluğunun şu hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini vurguluyor: <br> Diyabet Felç HIV Alzheimer Hastalığı Sjögren Sendromu <br> Diş hekimleri, ağız sağlığını kontrol ettirmenin yalnızca dişlerinizi değil, genel sağlığınızı da korumanın önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Uzmanlar, ağız kuruluğu gibi belirtiler fark edildiğinde bir diş hekimine veya doktora danışılmasını öneriyor.

    AĞIZ KURULUĞU HANGİ HASTALIKLARIN İŞARETİ OLABİLİR?
    Uzmanlar, ağız kuruluğunun şu hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini vurguluyor:
    Diyabet Felç HIV Alzheimer Hastalığı Sjögren Sendromu
    Diş hekimleri, ağız sağlığını kontrol ettirmenin yalnızca dişlerinizi değil, genel sağlığınızı da korumanın önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Uzmanlar, ağız kuruluğu gibi belirtiler fark edildiğinde bir diş hekimine veya doktora danışılmasını öneriyor.