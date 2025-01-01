Ağız Kuruluğu 5 Ciddi Hastalığın Sinyali!
Bu belirtileri görmezden gelmeyin
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Ağız kuruluğu, tıbbi adıyla kserostomi, ağızda tükürük üretiminin azalması veya tamamen durması sonucu oluşan bir durumdur. Bu, ağız içinde rahatsızlık hissine neden olabilir ve ağız sağlığını etkileyebilir.
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Tükürük, ağızda yiyecekleri parçalamaya, konuşmayı kolaylaştırmaya ve ağız içini nemli tutmaya yardımcı olur. Ayrıca dişlerin çürümesini önlemeye ve ağızdaki bakterileri kontrol altında tutmaya katkıda bulunur.
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Ağız kuruluğuyla hayatınızın bir döneminde karşılaşabilirsiniz. Genellikle önemsenmeyen bir sorun olan ağzı kuruluğu bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.
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Bu durum, yaşlanma, horlama, sigara içme veya bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ortaya çıkabilirken, uzun süreli ağız kuruluğu diyabet, felç, HIV ve Alzheimer gibi hayati risk taşıyan hastalıklarla ilişkilendirilebilir.
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Mirror'da yer alan habere göe; Dr. Azad Eyrumlu, ağız kuruluğunun vücuttaki başka bir sorunun habercisi olabileceğini belirtti. Dr. Eyrumlu, "Ağız kuruluğu, yapışkan bir ağız hissi, kuru veya ağrılı bir boğaz, çiğneme veya yutma zorluğu ve kötü nefes gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu semptomlar bazen otoimmün hastalıklar, HIV veya Sjögren sendromu gibi durumlara işaret edebilir," dedi.
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Tükürük bezlerinin ağızda yeterli nem sağlayacak kadar tükürük üretememesi durumuna "Xerostomia" denir. Tükürük, ağızdaki asitleri nötralize etmek, bakterileri temizlemek, yiyecek artıklarını uzaklaştırmak ve sindirim sürecine yardımcı olmak gibi kritik işlevlere sahiptir. Bu nedenle ağız kuruluğu, hem diş sağlığını hem de genel sağlığı olumsuz etkileyebilir.
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AĞIZ KURULUĞU HANGİ HASTALIKLARIN İŞARETİ OLABİLİR?
Uzmanlar, ağız kuruluğunun şu hastalıklarla ilişkilendirilebileceğini vurguluyor:
Diyabet Felç HIV Alzheimer Hastalığı Sjögren Sendromu
Diş hekimleri, ağız sağlığını kontrol ettirmenin yalnızca dişlerinizi değil, genel sağlığınızı da korumanın önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Uzmanlar, ağız kuruluğu gibi belirtiler fark edildiğinde bir diş hekimine veya doktora danışılmasını öneriyor.