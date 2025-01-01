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Dünyada Sadece 11 Ülkede Var, Biri Türk Ordusunun!

Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri

  1. Uçak gemileri, okyanuslar ve kıyılar boyunca bir ülkenin deniz gücünü yansıtan ikonik semboller olarak tanımlanıyor. Hava operasyonları için seçkin bir kuvvet olan uçak gemileri, dünyada sadece 11 ülkede var. Türkiye'nin de yer aldığı listede bir ülke uçak gemisi operasyonlarının ön saflarında yer alıyor.

    Uçak gemileri, okyanuslar ve kıyılar boyunca bir ülkenin deniz gücünü yansıtan ikonik semboller olarak tanımlanıyor. Hava operasyonları için seçkin bir kuvvet olan uçak gemileri, dünyada sadece 11 ülkede var. Türkiye'nin de yer aldığı listede bir ülke uçak gemisi operasyonlarının ön saflarında yer alıyor.

  2. Ülkeler, nüfuzlarını göstermek, savunma sağlamak ve stratejik çıkarlarını desteklemek için bu deniz devlerini kullanmaktadır. Yapılan incelemede, 11 ülkenin uçak gemisi filolarına odaklanarak, küresel deniz güvenliği sahnesindeki yeteneklerini ve rolleri ortaya çıkıyor. <br> İşte en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeler;

    Ülkeler, nüfuzlarını göstermek, savunma sağlamak ve stratejik çıkarlarını desteklemek için bu deniz devlerini kullanmaktadır. Yapılan incelemede, 11 ülkenin uçak gemisi filolarına odaklanarak, küresel deniz güvenliği sahnesindeki yeteneklerini ve rolleri ortaya çıkıyor.
    İşte en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeler;

  3. 1. ABD <br> Uçak Gemisi Sayısı: 11 aktif Öne Çıkan Gemiler: USS Gerald R. Ford, USS Nimitz ABD, uçak gemisi gücüyle denizlerde üstünlük sağlıyor.

    1. ABD
    Uçak Gemisi Sayısı: 11 aktif Öne Çıkan Gemiler: USS Gerald R. Ford, USS Nimitz ABD, uçak gemisi gücüyle denizlerde üstünlük sağlıyor.

  4. 2. ÇİN <br> Uçak Gemisi Sayısı: 3 aktif Öne Çıkan Gemiler: Liaoning, Shandong Çin'in modern uçak gemisi projeleri hızla artıyor.

    2. ÇİN
    Uçak Gemisi Sayısı: 3 aktif Öne Çıkan Gemiler: Liaoning, Shandong Çin'in modern uçak gemisi projeleri hızla artıyor.

  5. 3. HİNDİSTAN <br> Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: INS Vikramaditya, INS Vikrant Bölgesel güç dengesinde önemli bir rol oynuyor.

    3. HİNDİSTAN
    Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: INS Vikramaditya, INS Vikrant Bölgesel güç dengesinde önemli bir rol oynuyor.

  6. 4. BİRLEŞİK KRALLIK <br> Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales Gelişmiş uçak gemisi teknolojisiyle öne çıkıyor.

    4. BİRLEŞİK KRALLIK
    Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales Gelişmiş uçak gemisi teknolojisiyle öne çıkıyor.

  7. 5. JAPONYA <br> Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: Izumo, Kaga Modernize edilerek F-35B uçaklarına uyumlu hale getirildi.

    5. JAPONYA
    Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: Izumo, Kaga Modernize edilerek F-35B uçaklarına uyumlu hale getirildi.

  8. 6. İTALYA <br> Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: Cavour, Giuseppe Garibaldi Çok amaçlı kullanım sağlayan gemilere sahip.

    6. İTALYA
    Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif Öne Çıkan Gemiler: Cavour, Giuseppe Garibaldi Çok amaçlı kullanım sağlayan gemilere sahip.

  9. 7. TÜRKİYE <br> Uçak Gemisi: 1 (TCG Anadolu) Durum: 2023 itibarıyla hizmete girdi. TCG Anadolu, hem uçak gemisi hem de amfibi hücum gemisi olarak tasarlandı. Türkiye'nin insansız hava araçları (SİHA) ile kullanıma uygun bir model geliştirme çalışmaları sürüyor. Gemi, insansız hava araçları (SİHA/İHA) kullanımında dünyada öncü bir rol oynamayı hedefliyor. Bu durum, Türkiye?yi modern uçak gemisi konseptlerinde farklı bir yere taşıyor.

    7. TÜRKİYE
    Uçak Gemisi: 1 (TCG Anadolu) Durum: 2023 itibarıyla hizmete girdi. TCG Anadolu, hem uçak gemisi hem de amfibi hücum gemisi olarak tasarlandı. Türkiye'nin insansız hava araçları (SİHA) ile kullanıma uygun bir model geliştirme çalışmaları sürüyor. Gemi, insansız hava araçları (SİHA/İHA) kullanımında dünyada öncü bir rol oynamayı hedefliyor. Bu durum, Türkiye?yi modern uçak gemisi konseptlerinde farklı bir yere taşıyor.

  10. 8. FRANSA <br> Uçak Gemisi Sayısı: 1 aktif Öne Çıkan Gemi: Charles de Gaulle Avrupa'nın nükleer enerjiyle çalışan tek uçak gemisi.

    8. FRANSA
    Uçak Gemisi Sayısı: 1 aktif Öne Çıkan Gemi: Charles de Gaulle Avrupa'nın nükleer enerjiyle çalışan tek uçak gemisi.

  11. 9. RUSYA <br> Uçak Gemisi Sayısı: 1 aktif Öne Çıkan Gemi: Admiral Kuznetsov Eskiyen filosu ve modernizasyon çalışmalarıyla gündemde.

    9. RUSYA
    Uçak Gemisi Sayısı: 1 aktif Öne Çıkan Gemi: Admiral Kuznetsov Eskiyen filosu ve modernizasyon çalışmalarıyla gündemde.

  12. 10. İSPANYA <br> Uçak Gemisi: Juan Carlos I İspanya'nın çok yönlü amfibi uçak gemisi Juan Carlos I, ülkenin denizcilik hazırlığını ve hızlı yanıt yeteneklerine olan bağlılığını simgeliyor.

    10. İSPANYA
    Uçak Gemisi: Juan Carlos I İspanya'nın çok yönlü amfibi uçak gemisi Juan Carlos I, ülkenin denizcilik hazırlığını ve hızlı yanıt yeteneklerine olan bağlılığını simgeliyor.

  13. 11. BREZİLYA Taşıyıcı: Atlântico Brezilya'nın, daha önce HMS Ocean olarak bilinen ve dönüştürülen Atlântico'su, Güney Amerika'nın uçak gemisi sahnesine girişini simgeliyor. Bu çok amaçlı taşıyıcı, Brezilya'nın küresel ölçekte bir deniz gücü olma hedefini öne çıkarıyor.

    11. BREZİLYA Taşıyıcı: Atlântico Brezilya'nın, daha önce HMS Ocean olarak bilinen ve dönüştürülen Atlântico'su, Güney Amerika'nın uçak gemisi sahnesine girişini simgeliyor. Bu çok amaçlı taşıyıcı, Brezilya'nın küresel ölçekte bir deniz gücü olma hedefini öne çıkarıyor.