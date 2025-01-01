Gökçe Bahadır'dan Yaprak Dökümü İtirafı!
Benim için okul gibiydi
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2 Aralık akşamı GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nden "Yılın Kadını" seçilen Gökçe Bahadır, dergiye verdiği pozlarla gündem oldu.
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Dergi için Canan Yetişti Satkın'a verdiği pozlarda tarzıyla dikkat çeken Gökçe Bahadır, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda yıllar önce rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili konuştu.
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"LEYLA BENİM İÇİN ÖNEMLİ" 2006-2010 yılları arasında izleyici ile buluşan Yaprak Dökümü'nde Leyla karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, "Leyla benim için önemli bir rol" dedi.
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Ünlü oyuncu, sözlerine "Yaprak Dökümü dizisi benim için okul gibiydi. 5 yıl kendimi konservatuvar okumuş gibi hissetmiştim" diye devam etti.
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Gökçe Bahadır, "Oyunculukta risk alıp farklı şeyler denemek kolay bir süreç değil ama beni mutlu eden şey de bu" ifadelerini kullandı.