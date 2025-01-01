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Ferdi Tayfur'un Vasiyeti Ortaya Çıktı!

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!

  1. Çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı.

    Çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı.

  2. "O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI BEN YAPTIM"<p> Sevenlerini yasa boğan Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda vasiyeti ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi. Vasiyeti ile ilgili konuşan ve telif hakları hakkında açıklama yapan Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI BEN YAPTIM"

    Sevenlerini yasa boğan Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda vasiyeti ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi. Vasiyeti ile ilgili konuşan ve telif hakları hakkında açıklama yapan Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı:

  3. "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

    "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

  4. Tayfur'un şarkılarının dijital platformlarda yayımlanması ya da dizi ve filmlerde kullanılmasından elde edilecek gelirler, yasal varisleri arasında dağıtılacak.<br> TUĞÇE TAYFUR İLE ARASI BOZUKTU <p> Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur, yaz aylarında yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olmuştu. Aralarındaki soyadı sorunu yüzünden Tayfur, kızının düğününe katılmama kararı almış ve ilk torununu görmek için bile gitmemişti.

    Tayfur'un şarkılarının dijital platformlarda yayımlanması ya da dizi ve filmlerde kullanılmasından elde edilecek gelirler, yasal varisleri arasında dağıtılacak.
    TUĞÇE TAYFUR İLE ARASI BOZUKTU

    Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur, yaz aylarında yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olmuştu. Aralarındaki soyadı sorunu yüzünden Tayfur, kızının düğününe katılmama kararı almış ve ilk torununu görmek için bile gitmemişti.