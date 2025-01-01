Memiş, Altın Alacak Ve Satacakları Uyardı

Memiş ardından beklentilerini sıraladı: Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak. Bir bakacaksınız her şey güzel gidiyor, bir bakacaksınız her şey eskisi gibi karmakarışık.