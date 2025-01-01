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Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
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Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Memiş, Altın Alacak Ve Satacakları Uyardı

2025 sloganımız...

  1. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş yatırımıyla ilgili 2025 yılı öngörülerini açıkladı. Memiş, 'Altın tarihi açıklıyorum! Altın ve gümüş yatırımcıları bu tarihe dikkat' diyerek uyardı.

    Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş yatırımıyla ilgili 2025 yılı öngörülerini açıkladı. Memiş, 'Altın tarihi açıklıyorum! Altın ve gümüş yatırımcıları bu tarihe dikkat' diyerek uyardı.

  2. Finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için altın ve gümüş öngörülerini paylaştı. Memiş, "Hangi ayda zirveleri görürüz?" sorusuna yanıt verirken, "Altın tarihi açıklıyorum! Altın ve gümüş yatırımcıları bu tarihe dikkat" sözleriyle de uyardı.

    Finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için altın ve gümüş öngörülerini paylaştı. Memiş, "Hangi ayda zirveleri görürüz?" sorusuna yanıt verirken, "Altın tarihi açıklıyorum! Altın ve gümüş yatırımcıları bu tarihe dikkat" sözleriyle de uyardı.

  3. TV100'deki yazısında İslam Memiş, "Altın fiyatları için 2025 yılı beklentimi iki ay önce açıkladığımı anımsatmak isterim. Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin-3 bin 500 dolar, gram altın 4 bin-4 bin 500 lira aralığı. En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu" dedi.

    TV100'deki yazısında İslam Memiş, "Altın fiyatları için 2025 yılı beklentimi iki ay önce açıkladığımı anımsatmak isterim. Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin-3 bin 500 dolar, gram altın 4 bin-4 bin 500 lira aralığı. En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu" dedi.

  4. Memiş ardından beklentilerini sıraladı: Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak. Bir bakacaksınız her şey güzel gidiyor, bir bakacaksınız her şey eskisi gibi karmakarışık.

    Memiş ardından beklentilerini sıraladı: Tek tek anlatayım; Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 2025 yılı belirsizliklerle dolu, volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacak. Bir bakacaksınız her şey güzel gidiyor, bir bakacaksınız her şey eskisi gibi karmakarışık.

  5. Yani, 2025'de piyasanın yatırımcıların değil oyuncuların kontrolünde olacağını söyleyebilirim. 2025'de en çok kripto para piyasasında işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü en çok onlar manipülasyon ve spekülasyona maruz kalacak.

    Yani, 2025'de piyasanın yatırımcıların değil oyuncuların kontrolünde olacağını söyleyebilirim. 2025'de en çok kripto para piyasasında işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü en çok onlar manipülasyon ve spekülasyona maruz kalacak.

  6. 20 Ocak'ta görevine resmi olarak başlayacak Trump'ın mesajları küresel piyasalar ve yatırım araçları için önemli olacak. Borsa, döviz, altın, gümüşün yıllık bazda trendi genelde yukarı yönlü olabilir. Ancak asıl zirvelerin Temmuz ayı itibariyle başlamasını bekliyorum. Bugünkü koşullar ve gelişmeler yaz ayının piyasalar açısından stresli geçeceğini işaret ediyor.

    20 Ocak'ta görevine resmi olarak başlayacak Trump'ın mesajları küresel piyasalar ve yatırım araçları için önemli olacak. Borsa, döviz, altın, gümüşün yıllık bazda trendi genelde yukarı yönlü olabilir. Ancak asıl zirvelerin Temmuz ayı itibariyle başlamasını bekliyorum. Bugünkü koşullar ve gelişmeler yaz ayının piyasalar açısından stresli geçeceğini işaret ediyor.

  7. Teknik çalışmalarım bana altın ve gümüş fiyatlarının TEMMUZ itibariyle yeni rekor denemelerine başlayacağını işaret ediyor. Ondan sebep altın ve gümüş yatırımcılarının bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.

    Teknik çalışmalarım bana altın ve gümüş fiyatlarının TEMMUZ itibariyle yeni rekor denemelerine başlayacağını işaret ediyor. Ondan sebep altın ve gümüş yatırımcılarının bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.

  8. Alacaklar, satacaklar, borç alacaklar, borç vereceklerin Temmuz'a kadar kararını ona göre vermesi gerekiyor.

    Alacaklar, satacaklar, borç alacaklar, borç vereceklerin Temmuz'a kadar kararını ona göre vermesi gerekiyor.

  9. Eğer Temmuz'a kadar "Sabredemem" diyen varsa geçsin farklı enstrümanlara uzun vadeli yatırımcı olsun. 2025 sloganımız TemBUZ.

    Eğer Temmuz'a kadar "Sabredemem" diyen varsa geçsin farklı enstrümanlara uzun vadeli yatırımcı olsun. 2025 sloganımız TemBUZ.