Ihlamuru Zehre Dönüştürmeyin!
işte yıllardır yanlış bilinen o yöntem
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Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte bitki çaylarına talep artarken, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen ıhlamur, vatandaşların en çok tercih ettiği doğal ürünlerin başında yer alıyor. İçeriğinde bulunan antioksidan ve rahatlatıcı bileşenler sayesinde, hem hastalıklara karşı koruma sağlayıp hem de stresi azaltan ıhlamur, birçok hastalığa karşı da etkili destek sağlıyor. Ancak yıllardır herkesin yaptığı bir hata ıhlamurun besin değerini kaybetmesine ve zehre dönüşmesine neden olabiliyor. Peki, ıhlamur nasıl içilmeli? Ihlamur demlenir mi, kaynatılır mı? Ihlamurun faydaları neler? Çoğu insan hala böyle içiyor.. İşte yıllardır yanlış bilinen o yöntem ve ıhlamurun vücuda etkileri...
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Kış mevsiminin etkilerini hissettirdiği bugünlerde, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vatandaşlar doğal şifa kaynağı ıhlamura yöneliyor.
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?Çocuk, yetişkin, yaşlı herkesin kullanımına uygun bir bitki?
Kış ve soğuk denilince akla gelen ilk bitkinin ıhlamur olduğunu belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, ?Bizim kış ayında en çok sattığımız bitkilerden bir tanesi. Kış denilince akla ıhlamur gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, ıhlamurun içerisinde bulunan ekstraktlardan dolayı yoğun kokusu ve faydasıdır. Ihlamur, kış aylarında soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara çok iyi gelmektedir. Çocuk, yetişkin, yaşlı herkesin kullanımına uygun bir bitki olduğu için en fazla tercih edilmesinin sebeplerinden biri de budur. Ihlamur iki çeşide ayrılır; yaprak ıhlamur ve çiçek ıhlamur. Çiçek ıhlamurun içeriğinde daha fazla ekstraktlı yağlar olduğu için daha fazla tercih edilmesini öneriyoruz. Ihlamur içerken de günde 3 bardağı geçmemesi özellikle önemlidir. 3 bardağı geçen ıhlamur, kişide su kaybına yol açarak ishale sebep olabilir. Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların doktor kontrolünde kullanmasını öneriyoruz. Bunun dışında, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin güvenle içebileceği bir bitkidir? dedi.
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Kesinlikle sıcak tüketilmeli
Ihlamur demleme yönteminden de bahseden Çebiç, "Sıcak tüketilen ıhlamur, vücuttan toksin ve ağır kimyasalları attığı için sıcak tüketilmesini özellikle öneriyoruz. Bununla birlikte, ılık tüketen kişiler bal ile içebilir. Ihlamuru sade içemeyenler şeker ile tüketmek istiyorlarsa, şeker bitkinin özünü kaçıracağından dolayı faydasını minimal seviyeye indirir. Bu nedenle balla kullanılmasını öneriyoruz. Bütün bitki çaylarında balın tercih edilmesini özellikle vurguluyoruz. Bal, bitkinin özünü kaçırmadığı gibi ılık tüketilen ıhlamur ile birlikte mide hassasiyetine, reflüye ve şeker hastalarının insülin direncine de iyi gelmektedir. Bal tercih ederken de doğal bal kullanılmasını öneriyoruz? şeklinde konuştu.
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Yıllardır yanlış bilinen yöntem
Ihlamurun faydalarından yararlanmak için doğru demleme tekniği büyük önem taşıyor. Bağışıklığı güçlendiren, uyku düzeni sağlayan, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen ıhlamurun besin değerinden yararlanabilmek için doğru demlemek gerekiyor. Yıllardır herkesin yaptığı bir hata ıhlamurun besin değerini kaybetmesine ve zehre dönüşmesine neden olabiliyor.
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Ihlamuru böyle içmek zehre dönüştürüyor
Genellikle ıhlamur kaynatılarak pişiriliyor. Ancak bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü ıhlamuru kaynatmak besin değerini zayıflatıyor ve faydalarını azaltıyor.
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Ihlamur kaynatılır mı, demlenir mi?
Ihlamur hazırlanma sürecinde demlenir. Ihlamurun kaynatılması içerisindeki antioksidan olan polifenollerin azalmasına sebep olur. Böylelikle sağlığa karşı koruyucu özelliğini yitirebilir. Ihlamurdan en iyi verimi almak için kaynatarak değil, demleme usulüyle hazırlayın. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çaylar infüzyon denilen demleme yöntemi ile hazırlanmalıdır yani 1 su bardağı kaynatılmış, 5 dakika bekletilmiş suya 1 tatlı kaşığı kadar ıhlamur eklenmeli, 5 dakika bekleyip süzerek tüketilmelidir. Yani ıhlamurun hazırlanma süreci yaklaşık 10 dakika olmalı, dakikalarca kaynatılmamalıdır. Aynı yöntem adaçayı, rezene, melisa için de uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bitkiler kaynatıldıkça uçucu yağlar gideceği için bitki etkisini kaybetmeye başlar. İşte ıhlamurun faydaları ve insan vücuduna etkileri...
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Ihlamur nasıl demlenir?
Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir. Ihlamur, kuersetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler içerir. Ihlamur, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye, antispazmodik etkisi ile sindirim sistemi ve kas spazmlarını azaltmaya, diüretik etkisi ile idrar söktürmeye yardım eder.
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Bağışıklığı güçlendirir
Ihlamur antienflamatuvar özellikleri sayesinde yaygın soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olabilir. Ihlamur çayı ateşin düşmesinde de etkili olabilir.
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Uyku kalitesini artırır
Bir bardak ıhlamur içmek uykuya geçiş sürecinizi kolaylaştırabilir. Kişinin daha derin ve rahat uyumasına yardımcı olur. Sinir sisteminin baskılanmasını sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırır.