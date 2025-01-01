Beyin Tümörüne Çare...

Baş araştırmacı Wu Qingfeng, elde edilen bulguların kanser tedavisi için yeni stratejiler geliştirilmesinde yol gösterici olabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu çalışmanın, hücrelerin kökenlerinin belirlenmesi, genetik değişikliklerin anlaşılması, hayvan modelleriyle yapılan testler ve ilaç taramaları gibi konularda gelecekte yapılacak araştırmalar için önemli bir temel oluşturabileceğini ifade etti.