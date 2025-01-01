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Beyza Aldığı Kararı Takipçileriyle Paylaştı: Heyecanlıyım

Heyecanlıyım

  1. MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ve yarışmayı beşinci olarak tamamlayan Beyza, elendikten sonra aldığı yeni kararı takipçilerine açıkladı.

    MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ve yarışmayı beşinci olarak tamamlayan Beyza, elendikten sonra aldığı yeni kararı takipçilerine açıkladı.

  2. MasterChef Türkiye 2024 aylar süren mücadelenin ardından finale günler kaldı. Onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı.

    MasterChef Türkiye 2024 aylar süren mücadelenin ardından finale günler kaldı. Onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı.

  3. Yarışmanın ardından sosyal medya hesabını aktif kullanan Beyza, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sevilen isim aldığı kararı ise açıkladı.

    Yarışmanın ardından sosyal medya hesabını aktif kullanan Beyza, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sevilen isim aldığı kararı ise açıkladı.

  4. MasterChef yarışmasının hayatına ne kattığına yönelik de konuşan Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim.

    MasterChef yarışmasının hayatına ne kattığına yönelik de konuşan Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim.

  5. Artık Türkiye'de yaşayacak<p> MasterChef ile yemek olsun, hayat tecrübesi olsun, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar ile tanıştım. Hiç aklımda yokken artık Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Heyecanlıyım bir yandan? dedi.

    Artık Türkiye'de yaşayacak

    MasterChef ile yemek olsun, hayat tecrübesi olsun, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar ile tanıştım. Hiç aklımda yokken artık Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Heyecanlıyım bir yandan? dedi.

  6. Beyza Aydın hakkında<p> Masterchef Beyza 2001'de Fransa'da dünyaya geldi. Tam adı Beyza Aydın'dır. Aslen Konyalıdır. Şimdilerde 23 yaşındadır. Babası da aşçıdır. Ailesi 40 yıl önce Fransa'ya yerleşen Beyza Aydın çocukluk ve sonrası dönemini orada geçirdi.Lise döneminde aşçılık bölümüne gitmek istedi ama kayıt yaptıramadı. Liseden sonra Sigorta Bölümünden mezun oldu. Aşçılık konusunda eğitimi yoktur, babasından öğrenmiştir. Fransa'da ikamet eden Beyza Aydın pastacılık yapmaktadır.

    Beyza Aydın hakkında

    Masterchef Beyza 2001'de Fransa'da dünyaya geldi. Tam adı Beyza Aydın'dır. Aslen Konyalıdır. Şimdilerde 23 yaşındadır. Babası da aşçıdır. Ailesi 40 yıl önce Fransa'ya yerleşen Beyza Aydın çocukluk ve sonrası dönemini orada geçirdi.Lise döneminde aşçılık bölümüne gitmek istedi ama kayıt yaptıramadı. Liseden sonra Sigorta Bölümünden mezun oldu. Aşçılık konusunda eğitimi yoktur, babasından öğrenmiştir. Fransa'da ikamet eden Beyza Aydın pastacılık yapmaktadır.

  7. Beyza Aydın, Fransa'da düzenlenen Masterchef'e katılmak istedi ancak başörtülü olduğundan dolayı yarışmaya kabul edilmedi. Bundan dolayı Türkiye'ye gelerek Masterchef Türkiye'ye başvuruda bulundu.

    Beyza Aydın, Fransa'da düzenlenen Masterchef'e katılmak istedi ancak başörtülü olduğundan dolayı yarışmaya kabul edilmedi. Bundan dolayı Türkiye'ye gelerek Masterchef Türkiye'ye başvuruda bulundu.