İBB 2025 Burs Ödemesi Ne Zaman?
İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödeme tarihi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bursunun ilk ödenme tarihini paylaştı. İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak." dedi.
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İBB BURSUNUN İLK TAKSİDİ NE ZAMAN VERİLECEK? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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BURS MİKTARI NE KADAR? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye yıllık 15.000 TL eğitim yardımı verecek. 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.