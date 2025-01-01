Uzun Süre Telefonla Oynamanın Az Bilinen Bir Zararı Ortaya Çıktı

The Migraine Trust?ın yöneticisi Pippa Coulter, ?Bazı kişiler için ekran parlaması veya ışık, migreni tetikleyebilirken, bazıları uzun süre ekran başında kalmaktan kaynaklanan boyun ve omuz kas gerginliğinden etkileniyor. Eğer telefon kullanımı sonrasında sık sık migren atakları yaşanıyorsa; ekran parlaklığını ayarlamak, yazı boyutunu değiştirmek, duruşu gözden geçirmek veya telefon kullanım süresini azaltmak gibi kararlar almak faydalı olabilir. Düzenli aralıklarla mola vermek, atakların tetiklenmesini engellemeye yardımcı olabilir'' dedi.