Uzun Süre Telefonla Oynamanın Az Bilinen Bir Zararı Ortaya Çıktı
Uzun süre telefonla oynamanın kalp hastalıkları, bellek zayıflaması, kalıcı işitme bozukluklukları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı uzun zamandır bilinen bir gerçek.
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Çin?deki Taiyuan Merkez Hastanesi?nden araştırmacılar, uzun süre telefon kullanmanın, migreni tetikleyebilecek iki alışkanlıktan biri olduğunu belirlediler. Diğer tetikleyici faktör ise aşırı kümes hayvanı eti tüketimi olarak açıklandı
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Ses getiren çalışmada; kahve içmek ve uskumru, ton balığı gibi yağlı balıklar tüketmenin, migren ağrılarını azalttığı gözlemlendi. Migren; baş ağrısı atakları, ışığa duyarlılık, yorgunluk ve mide bulantısına yol açabilen şiddetli bir rahatsızlıktır.
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Türkiye?de bu yılın başlarında yayımlanan bir makalede de, akıllı telefon kullanımının migren hastalarında baş ağrısının süresini ve sıklığını artırdığı açıklanmıştı. Aşırı telefon kullanımı, migren hastalarında uyku kalitesinin düşmesine ve gündüz yorgunluk hissine neden olabiliyor.
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İngiltere?de yaklaşık altı milyon kişi migrenle mücadele ediyor. Birçoğu, ağrıyı hafifletmek için ağrı kesicilere veya atakların süresini kısaltan ''triptan'' adlı reçeteli ilaçlara başvuruyor.
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Son yıllarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, kalsitonin geniyle ilişkili peptit inhibitörleri gibi devrim niteliğinde yeni migren ilaçlarını piyasaya sürmeye başladı. Bu ilaçlar, yalnızca diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalara öneriliyor.
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Uzmanlar, migren hastalarına atakları tetikleyen alışkanlıkları tespit etmelerini tavsiye ediyor. Stres, düşük kan şekeri ve aşırı kafein tüketimi migren riskini artırabiliyor.
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The Migraine Trust?ın yöneticisi Pippa Coulter, ?Bazı kişiler için ekran parlaması veya ışık, migreni tetikleyebilirken, bazıları uzun süre ekran başında kalmaktan kaynaklanan boyun ve omuz kas gerginliğinden etkileniyor. Eğer telefon kullanımı sonrasında sık sık migren atakları yaşanıyorsa; ekran parlaklığını ayarlamak, yazı boyutunu değiştirmek, duruşu gözden geçirmek veya telefon kullanım süresini azaltmak gibi kararlar almak faydalı olabilir. Düzenli aralıklarla mola vermek, atakların tetiklenmesini engellemeye yardımcı olabilir'' dedi.