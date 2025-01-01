Devrim Özkan, Yeni Paylaşımında Özlemini Dile Getirdi
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Devrim Özkan'dan yeni paylaşımlar...
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Geçtiğimiz ay Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilişkisine ikinci kez bitiren Devrim Özkan, katıldığı bir programda ayrılığın sebebini açıklamıştı.
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"O HADDİ BİRİNE VERECEK KADAR SEVGİNİ GÖSTERME" Katıldığı programda "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna yanıt veren Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim."
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Bu açıklaması günlerce konuşulan 26 yaşındaki Devrim Özkan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Ünlü oyuncu, yaz aylarında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Özkan, mini kahverengi elbisesiyle verdiği pozlara "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" ifadelerini not düştü.
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Özkan'ın yaz aylarına duyduğu özlemi dile getirdiği paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.