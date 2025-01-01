Squid Game 3. Sezon Ne Zaman?
Dizinin hayranları, yeni sezon için şimdiden tarih araştırmalarına başladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman?
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Squid Game, uzun süren bekleyişin ardından ikinci sezonu ile 26 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Hemen ardından üçüncü sezon duyurusu geldi. İlk sezonuyla dünya çapında fenomen olan dizinin yeni sezonunun tarihi sorgulanıyor.
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SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN? Squid Game dizisinin ikinci sezonunu bitirenler, üçüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ederken Netflix açıklama yaptı. Netflix açıklamasında, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.
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SQUID GAME 2. SEZON HAKKINDA Squid Game?i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.