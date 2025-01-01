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Bakan Kurum, Depremzede Hüseyin'e Verdiği Sözü Tuttu

Bakan Kurum, depremzede Hüseyin'e verdiği halı saha sözünü tuttu

  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman?da kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik?in talebini 15 günde yerine getirdi. Çeltik, yeni halı sahalarında oynama mutluluğunu dile getirirken, Bakan Kurum, sosyal medyada "Dostluk kazansın, evlatlarımızın hayalleri gerçek olsun" mesajını paylaştı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman?da kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik?in talebini 15 günde yerine getirdi. Çeltik, yeni halı sahalarında oynama mutluluğunu dile getirirken, Bakan Kurum, sosyal medyada "Dostluk kazansın, evlatlarımızın hayalleri gerçek olsun" mesajını paylaştı.

  2. Adıyamanlı 11 yaşındaki Hüseyin Çeltik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum?dan 23 Kasım?daki ziyareti sırasında halı saha istedi. Küçük çocuğa söz veren Bakan Kurum?un talimatıyla Örenli Mahallesi?nde halı saha yapımı başladı.<p> TOKİ tarafından bin 125 metrekare alan üzerinde inşa edilen halı saha 15 günde tamamlandı.

    Adıyamanlı 11 yaşındaki Hüseyin Çeltik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum?dan 23 Kasım?daki ziyareti sırasında halı saha istedi. Küçük çocuğa söz veren Bakan Kurum?un talimatıyla Örenli Mahallesi?nde halı saha yapımı başladı.

    TOKİ tarafından bin 125 metrekare alan üzerinde inşa edilen halı saha 15 günde tamamlandı.

  3. ?EVLATLARIMIZ SEVİNSİN, HAYALLERİ HEP GERÇEK OLSUN?<p> Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ?Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun? dedi.

    ?EVLATLARIMIZ SEVİNSİN, HAYALLERİ HEP GERÇEK OLSUN?

    Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ?Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun? dedi.

  4. ?MURAT ABİMİ BEKLEDİM?<p> İstediği sahaya kavuşan Hüseyin Çeltik sevincini dile getirdi: Arkadaşlarım kendilerine, kardeşlerine oyuncak alırken ben Murat abimi binanın içerisinde bekledim. Ondan bir istediğim vardı.Çok şükür isteğimi de yaptı. Benim halı saha isteğimin aynısını yaptılar. Bir dahaki gelişinde beraber inşallah top oynarız. Benim için top oynamak bambaşka bir duygu. İnşallah büyüdüğümde de bu duyguyu kaybetmem ve futbolcu olurum.

    ?MURAT ABİMİ BEKLEDİM?

    İstediği sahaya kavuşan Hüseyin Çeltik sevincini dile getirdi: Arkadaşlarım kendilerine, kardeşlerine oyuncak alırken ben Murat abimi binanın içerisinde bekledim. Ondan bir istediğim vardı.Çok şükür isteğimi de yaptı. Benim halı saha isteğimin aynısını yaptılar. Bir dahaki gelişinde beraber inşallah top oynarız. Benim için top oynamak bambaşka bir duygu. İnşallah büyüdüğümde de bu duyguyu kaybetmem ve futbolcu olurum.

  5. ?EĞER SEN DE GELMEK İSTERSEN BEKLİYORUZ?<br> Mahallenin çocuklarından Abdurrezzak Tuncan ise bu sahayı çok istediklerini belirterek, ?Arkadaşlarla hep böyle hayaller kuruyorduk. Hayallerimizi gerçekleştirdi? dedi.

    ?EĞER SEN DE GELMEK İSTERSEN BEKLİYORUZ?
    Mahallenin çocuklarından Abdurrezzak Tuncan ise bu sahayı çok istediklerini belirterek, ?Arkadaşlarla hep böyle hayaller kuruyorduk. Hayallerimizi gerçekleştirdi? dedi.

  6. Saffuhan Haris Sevil ise ?Murat abi bizim için burayı yaptı? ifadesini kullandı. Civan Önder de Bakan Kurum?a maç daveti yaptı: Murat abi en kısa zamanda işlerin bitince buraya gelip bizimle maç yapmanı isterim. Eğer sen de gelmek istersen bekliyoruz. Seni seviyorum Murat abi.

    Saffuhan Haris Sevil ise ?Murat abi bizim için burayı yaptı? ifadesini kullandı. Civan Önder de Bakan Kurum?a maç daveti yaptı: Murat abi en kısa zamanda işlerin bitince buraya gelip bizimle maç yapmanı isterim. Eğer sen de gelmek istersen bekliyoruz. Seni seviyorum Murat abi.