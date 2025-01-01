Otoyol Ve Sokak Lambaları Neden Sarı?

DAHA İYİ BİR GÖRÜŞ Sa​rı ışıklar, atmosferdeki parçacıklar tarafından daha az dağıtıldığı için daha yumuşak bir aydınlatma sağlar. Özellikle sisli ya da puslu havalarda sarı ışık daha net bir görüş sunarak, yolun ve etrafın daha rahat görülebilmesine olanak verir.