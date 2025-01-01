Otoyol Ve Sokak Lambaları Neden Sarı?
İşte sokak lambalarıyla ilgili bilinmeyen gerçek
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Akşam yürüyüşlerinde veya gece yolculuklarında ışığından yararlandığımız sokak aydınlatmalarının neden sarı renkte olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu durumun birden fazla nedeni var. İşte sokak aydınlatmalarının sarı renkte olmasının nedenleri...
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Gece karanlığında otoyolların ve sokakların aydınlanmasını sağlayan sokak lambalarının görevi sadece yolları ve nesneleri görünür kılmak değil.
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Otoyol ve sokak lambaları, genellikle günlük hayatta kullandığımız sıradan ampüllerden çok daha farklı bir sistemle çalışıyor.
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SOKAK LAMBALARI NEDEN SARI RENKLİ?
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Sokak lambalarının sarı ışık yaymasının asıl sebebi kullanılan ampul türünden kaynaklanmaktadır.
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Dünya genelinde otoyol ve sokak aydınlatmaları, yüksek basınçlı sodyum (YBS) ve düşük basınçlı sodyum (DBS) olarak ayrılan sodyum buharından yararlanılarak yapılan ampullerle sağlanır.
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YBSB (yüksek basınçlı sodyum buharlı) lambalar sodyum, cıva ve ksenon içerir. Akımın geçişi sırasında içerisindeki elementler buharlaşmadan önce mavi-beyaz ışık verir. Sodyum ışığıyla birleşen beyaz ışık amber rengi de denilen sarı-turuncu tonlarında bir ışığa dönüşür.
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Otoyol, sokak, meydan ve caddelerde kullanılan bu ampuller; sadece insan gözünün görebileceği bir frekansta ışık üretirler. Diğer ampuller kızılötesinden UV'ye kadar tüm frekanslarda ışık oluşturdukları için enerjisini boşa harcar.
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PEKİ SODYUM BUHARLI LAMBALARIN TERCİH EDİLME NEDENLERİ NEDİR?
DÜŞÜK MAALİYET VE UZUN ÖMÜR
Sodyum buharlı ampullerin tercih edilmesindeki en önemli sebep ampullerin düşük maliyetli olması. Bir YBS ampul diğer ampullere göre ortalama 7 kat daha verimli ve uzun ömürlüdür.
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DAHA İYİ BİR GÖRÜŞ Sarı ışıklar, atmosferdeki parçacıklar tarafından daha az dağıtıldığı için daha yumuşak bir aydınlatma sağlar. Özellikle sisli ya da puslu havalarda sarı ışık daha net bir görüş sunarak, yolun ve etrafın daha rahat görülebilmesine olanak verir.
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DBSB (düşük basınçlı sodyum buharlı) lambalar ise; ekspres yollar, limanlar, yükleme boşaltma alanları ve güvenlik aydınlatmalarında tercih edilir. Argon ve neon gazı içeren DBSB lambaların, içinden akım geçtiğinde gazların sıcaklığı artar ve sodyum buharlaşır. Buharlaşan sodyum sarı-turuncu ışık yayar. Bu sayede yine amber rengi denilen sarı-turuncu ışık oluşur.
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IŞIK KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE EKOSİSTEMLERİ KORUMAK Işık kirliliğinin önlenmesi adına, doğal hayatın korunması gereken alanlarda argon ve neon gazından oluşan DBSB (düşük basınçlı sodyum buharlı) lambalar tercih edilir.
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Işığın yansıdığı her nesneyi sarı göstermek gibi bir dezavantajı olsa da, genellikle dış mekanlrda tercih edilen sodyum buharlı lambalar birçok alanda tasarruf ve güvenlik sağlıyor.