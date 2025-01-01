Bunlar Kanser Dahil Birçok Hastalığa Yol Açıyor!
Mikroplastiklerden korunmanın 7 yolu!
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Mariana Çukuru'ndan Antarktika'daki deniz tabanına kadar, mikroplastikler artık Dünya'nın hemen her yerinde görülüyor. Beş milimetreden daha kısa olan bu küçük plastik parçaları, yiyecekler ve su, hatta havayla insan vücuduna sızabilir. Küçücük boyutlarına rağmen, çalışmalar mikroplastiklerin bir dizi sağlık sorununa neden olduğunu ortaya koydu. Buna üreme sağlığının bozulması ve hatta kanser de dahildir.
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Ancak uzmanlar mikroplastiklerin aşırı miktarda yutulmasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç basit değişiklik olduğunu açıkladı. Nazarbayev Üniversitesi'nde mikroplastik araştırmacısı olan Dana Zhaxylykova, Instagram'da bu anahtarları detaylandıran bir video yayınladı. İşte mikroplastiklerden korunmanın 7 yöntemi.
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1- CAM VE METAL SU ŞİŞELERİ KULLANIN Plastik su şişelerindeki mikroplastikler, her bir litre suda 240 bin parçaya kadar çıkabiliyor. Cam veya metal su şişeleri kullanarak bu miktarı büyük ölçüde azaltabilirsiniz.
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2- PLASTİK KAPLARDA MİKRODALGA KULLANMAYIN Plastik kaplar mikrodalgada ısıtıldığında milyonlarca mikroplastik açığa çıkabiliyor. Plastik yerine cam veya seramik kaplar tercih edebilirsiniz.
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3-AHŞAP KESME TAHTASI Plastik kesme tahtaları yılda 7-50 gram mikroplastik salınımına neden oluyor. Uzmana göre ahşap tahtalar, daha sağlıklı bir alternatif sunuyor.
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4-PLASTİK MUTFAK GEREÇLERİNDEN KAÇININ Plastik mutfak gereçleri, yemeklerinize mikroplastik ekleyebilir. Bu nedenle plastik gereçler yerine cam, ahşap veya metal malzemeleri tercih edin.
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5-KAĞIT BARDAK KULLANMAYIN Kağıt bardak ve tabakların plastik astar içerdiğini söyleyen Zhaxylykova bu ürünlerin sıcakla birlikte milyonlarca mikroplastiğin salınmasına yol açtığını söyledi.
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6-POŞET ÇAY YERİNE YAPRAK ÇAY TÜKETİN Çay poşetleri, mikroplastik partiküllerini serbest bırakabiliyor. Yaprak çaylarına geçerek bu riski azaltabilirsiniz.
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7- PAKETLİ GIDALARDAN KAÇININ Son olarak Zhaxylykova, plastik ambalajı az olan veya hiç olmayan ürünleri satın almanız öneriyor.