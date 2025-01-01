Hollywood ünlülerinin evleri küle döndü

İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip

Hollywood Ünlülerinin Evleri Küle Döndü

Hollywood ünlülerinin evleri küle döndü

  1. ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

    ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

  2. Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi.

    Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi.

  3. Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok." yorumunda bulundu.

    Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok." yorumunda bulundu.

  4. Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın ?iklim değişikliği? yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor.? ifadesini kullandı.

    Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın ?iklim değişikliği? yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor.? ifadesini kullandı.

  5. Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.

    Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.

  6. Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.

    Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.

  7. Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti.Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.

    Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti.Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.