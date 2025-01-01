Aile Hekimlerinin Grevi Ne Zaman Bitecek?
Aile hekimleri çalışıyor mu?
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Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bıraktı. Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez düzenlenen iş bırakma eylemi devam ediyor. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek vermişti.
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AİLE HEKİMLERİNİN GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile hekimleri Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemine başladı. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
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AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREV YAPIYOR?
Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları 1 Kasım'da yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyor.
Aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor.
Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.