Aile Hekimlerinin Grevi Ne Zaman Bitecek?

Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bıraktı. Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez düzenlenen iş bırakma eylemi devam ediyor. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek vermişti.