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Emevi Camisi'nin Halıları Türkiye'den Gidecek.

Yüzde yüz yün olacak.

  1. Şam Emevi Camisi'nin halıları, Gaziantep'li halıcılar tarafından başta sona yenilenecek. Proje, ilk teravih namazına yetişecek

    Şam Emevi Camisi'nin halıları, Gaziantep'li halıcılar tarafından başta sona yenilenecek. Proje, ilk teravih namazına yetişecek

  2. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emevi Camii halılarını yenilemek için bir kurul oluşturduklarını ve devletten izin alarak bu projeye başladıklarını belirtti.

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emevi Camii halılarını yenilemek için bir kurul oluşturduklarını ve devletten izin alarak bu projeye başladıklarını belirtti.

  3. Şahin, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Mescid-i Aksa?nın halılarını yenileyen halı firmalarının da yer aldığı bir kurulla birlikte çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Gaziantep Müftülüğü ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez?den tavsiye aldıklarını ifade etti.

    Şahin, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Mescid-i Aksa?nın halılarını yenileyen halı firmalarının da yer aldığı bir kurulla birlikte çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Gaziantep Müftülüğü ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez?den tavsiye aldıklarını ifade etti.

  4. Şahin, ?Halıların yüzde yüz yün olmasını istedik çünkü cami bizim için çok değerli. Renk ve desenler için ise Sayın Cumhurbaşkanımızdan tavsiye aldık. Ardından Suriye Türk Büyükelçisi ile istişare ettik ve planlarımızı anlattık. Onlar da onay verdiler,? dedi.

    Şahin, ?Halıların yüzde yüz yün olmasını istedik çünkü cami bizim için çok değerli. Renk ve desenler için ise Sayın Cumhurbaşkanımızdan tavsiye aldık. Ardından Suriye Türk Büyükelçisi ile istişare ettik ve planlarımızı anlattık. Onlar da onay verdiler,? dedi.

  5. Şahin, yenileme çalışmaları için oldukça heyecanlı olduklarını, caminin tarihi dokusunu hissettirecek seçimler yaptıklarını ve hazırlıkların inşallah ilk teravihe kadar tamamlanacağını söyledi. Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Suriye'nin başkenti Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birisi.

    Şahin, yenileme çalışmaları için oldukça heyecanlı olduklarını, caminin tarihi dokusunu hissettirecek seçimler yaptıklarını ve hazırlıkların inşallah ilk teravihe kadar tamamlanacağını söyledi. Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Suriye'nin başkenti Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birisi.

  6. TÜRKİYE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI 635 yılında yapıya eklemelerle camiye çevrilmiştir. Yetmiş yıl boyunca aynı yapı hem kilise hem de cami olarak iki dinin ibadethanesi olmuş; Müslüman nüfusun zaman içinde artması sonucu tamamı camiye çevrilmiştir.

    TÜRKİYE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI 635 yılında yapıya eklemelerle camiye çevrilmiştir. Yetmiş yıl boyunca aynı yapı hem kilise hem de cami olarak iki dinin ibadethanesi olmuş; Müslüman nüfusun zaman içinde artması sonucu tamamı camiye çevrilmiştir.

  7. Yapıdaki onarım ve değişikliklerin en önemlilerinden ilki 1069'da meydana gelen büyük bir yangın sebebiyle yılında Selçuklu sultanı I. Melikşah 1082-83'te yaptırmıştır; bu onarımda ağırlığın Kubbetü'n-nesr adıyla tanınan kubbe ile birlikte kemerler ve sütunlar üzerinde yoğunlaştırıldığı görülmektedir.

    Yapıdaki onarım ve değişikliklerin en önemlilerinden ilki 1069'da meydana gelen büyük bir yangın sebebiyle yılında Selçuklu sultanı I. Melikşah 1082-83'te yaptırmıştır; bu onarımda ağırlığın Kubbetü'n-nesr adıyla tanınan kubbe ile birlikte kemerler ve sütunlar üzerinde yoğunlaştırıldığı görülmektedir.

  8. İkinci önemli onarım ise Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid devrinde 1894'teki büyük yangından sonra gerçekleştirilmiş ve içerideki sütun sıraları ile bunlarla ilgisi bulunan mimari bölümler ve çatı İstanbul'dan gönderilen ustalar tarafından yeniden yapılmıştır

    İkinci önemli onarım ise Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid devrinde 1894'teki büyük yangından sonra gerçekleştirilmiş ve içerideki sütun sıraları ile bunlarla ilgisi bulunan mimari bölümler ve çatı İstanbul'dan gönderilen ustalar tarafından yeniden yapılmıştır