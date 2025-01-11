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O Ses Türkiye 2025 Jürileri Belli Oldu!

Kadroda sürpriz isim

  1. Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, bu sezon ekranlara dönüyor.

    Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, bu sezon ekranlara dönüyor.

  2. 25 Ocak akşamı ekranlara dönecek olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturacak isimler merak konusu oldu ve "O Ses Türkiye 2025 jürisi kim?" sorusu araştırılmaya başlandı.

    25 Ocak akşamı ekranlara dönecek olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturacak isimler merak konusu oldu ve "O Ses Türkiye 2025 jürisi kim?" sorusu araştırılmaya başlandı.

  3. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği, Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kesinleşti.

    Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği, Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kesinleşti.

  4. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda dördüncü jürinin kim olduğu ortaya çıktı.

    Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda dördüncü jürinin kim olduğu ortaya çıktı.

  5. İLK KEZ JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK 2. Sayfa'nın haberine göre; O Ses Türkiye'nin dördüncü jürisi ünlü şarkıcı Melike Şahin olacak. Bunun üzerine "Melike Şahin kimdir?" merak edildi.

    İLK KEZ JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK 2. Sayfa'nın haberine göre; O Ses Türkiye'nin dördüncü jürisi ünlü şarkıcı Melike Şahin olacak. Bunun üzerine "Melike Şahin kimdir?" merak edildi.

  6. MELİKE ŞAHİN KİMDİR? Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, 1989 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012'de mezun olan Melike Şahin, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında solo kariyerine başlayan "Diva Bebe" lakaplı Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.

    MELİKE ŞAHİN KİMDİR? Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, 1989 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012'de mezun olan Melike Şahin, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında solo kariyerine başlayan "Diva Bebe" lakaplı Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.

  7. Öte yandan O Ses Türkiye, son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

    Öte yandan O Ses Türkiye, son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.