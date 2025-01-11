Kahvaltıda Tüketilen En Kötü Yiyecek

NEDEN BU KADAR ZARARLI? Elinde bir kutu tahıl gevreği tutan Thomas, şu bilgileri paylaştı: ?Bir porsiyon (30 gram) tahıl gevreği 119 kalori, 11 gram şeker ve sadeçe 1.8 gram protein içeriyor. Ancak kimse gerçekte 30 gramla sınırlı kalmaz. Çoğu insan bunun üç katını tüketir; bu durumda sabah kahvaltısında 360 kalori ve 33 gram şeker alınmış olur.?