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Kahvaltıda Tüketilen En Kötü Yiyecek

Uzmanı "sakın yemeyin" diyerek uyarıyor

  1. Sağlıklı ve pratik olarak bilinen tahıl gevreği hakkında şaşırtıcı bir uyarı geldi. Zayıflama koçu Thomas, tahıl gevreğinin kilo vermek isteyenler için ?yenebilecek en kötü kahvaltı? olduğunu belirterek, bu besinin zannettiğimiz kadar masum olmadığına dikkat çekti.

    Sağlıklı ve pratik olarak bilinen tahıl gevreği hakkında şaşırtıcı bir uyarı geldi. Zayıflama koçu Thomas, tahıl gevreğinin kilo vermek isteyenler için ?yenebilecek en kötü kahvaltı? olduğunu belirterek, bu besinin zannettiğimiz kadar masum olmadığına dikkat çekti.

  2. Thomas, tahıl gevreğinin çocukların ve yoğun tempoda yaşayan yetişkinlerin favori tercihi olduğunu kabul etti ancak içeriğindeki yüksek şeker ve düşük protein oranı nedeniyle bu seçeneğin sağlık için risk taşıdığını ifade etti.

    Thomas, tahıl gevreğinin çocukların ve yoğun tempoda yaşayan yetişkinlerin favori tercihi olduğunu kabul etti ancak içeriğindeki yüksek şeker ve düşük protein oranı nedeniyle bu seçeneğin sağlık için risk taşıdığını ifade etti.

  3. NEDEN BU KADAR ZARARLI? Elinde bir kutu tahıl gevreği tutan Thomas, şu bilgileri paylaştı: ?Bir porsiyon (30 gram) tahıl gevreği 119 kalori, 11 gram şeker ve sadec&#807;e 1.8 gram protein içeriyor. Ancak kimse gerçekte 30 gramla sınırlı kalmaz. Çoğu insan bunun üç katını tüketir; bu durumda sabah kahvaltısında 360 kalori ve 33 gram şeker alınmış olur.?

    NEDEN BU KADAR ZARARLI? Elinde bir kutu tahıl gevreği tutan Thomas, şu bilgileri paylaştı: ?Bir porsiyon (30 gram) tahıl gevreği 119 kalori, 11 gram şeker ve sadeçe 1.8 gram protein içeriyor. Ancak kimse gerçekte 30 gramla sınırlı kalmaz. Çoğu insan bunun üç katını tüketir; bu durumda sabah kahvaltısında 360 kalori ve 33 gram şeker alınmış olur.?

  4. ENERJİ DÜŞÜŞÜ VE AÇLIK KRİZLERİ Thomas, bu tür bir kahvaltının öğleden sonra büyük bir enerji düşüşüne ve sağlıksız atıştırmalıkların tercih edilmesine yol açabileceğini söyledi. ?Kilo vermek isteyenler için en iyi seçenek, yüksek protein ve lif içeren bir kahvaltıdır? diyen uzman, tahıl gevreği yerine sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

    ENERJİ DÜŞÜŞÜ VE AÇLIK KRİZLERİ Thomas, bu tür bir kahvaltının öğleden sonra büyük bir enerji düşüşüne ve sağlıksız atıştırmalıkların tercih edilmesine yol açabileceğini söyledi. ?Kilo vermek isteyenler için en iyi seçenek, yüksek protein ve lif içeren bir kahvaltıdır? diyen uzman, tahıl gevreği yerine sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

  5. Ancak bu görüş herkesten destek görmedi. Bir ebeveyn, ?Kızımın tahıl gevreği yemesini bıraktırmak isterim ama okul öncesinde hızlı kahvaltı fikirlerine ihtiyacım var? diyerek alternatiflerin sınırlı olmasından yakındı.

    Ancak bu görüş herkesten destek görmedi. Bir ebeveyn, ?Kızımın tahıl gevreği yemesini bıraktırmak isterim ama okul öncesinde hızlı kahvaltı fikirlerine ihtiyacım var? diyerek alternatiflerin sınırlı olmasından yakındı.

  6. SAĞLIKLI KAHVALTI ÖNERİLERİ Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), dengeli bir kahvaltının günün iyi başlaması için kritik olduğunu belirtti ve kolay hazırlanabilen sağlıklı kahvaltı seçeneklerini şu şekilde sıraladı: Fırınlanmış domatesli tost (5 dakika hazırlık, 15 dakika pişirme) Yaban mersinli ve muzlu smoothie (5 dakika hazırlık) Kahvaltılık meyve salatası (10 dakika hazırlık)

    SAĞLIKLI KAHVALTI ÖNERİLERİ Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), dengeli bir kahvaltının günün iyi başlaması için kritik olduğunu belirtti ve kolay hazırlanabilen sağlıklı kahvaltı seçeneklerini şu şekilde sıraladı: Fırınlanmış domatesli tost (5 dakika hazırlık, 15 dakika pişirme) Yaban mersinli ve muzlu smoothie (5 dakika hazırlık) Kahvaltılık meyve salatası (10 dakika hazırlık)

  7. Kolay gece yulafı (10 dakika hazırlık) Çırpılmış yumurta (5 dakika hazırlık, 10 dakika pişirme) Yoğurt ve meyveyle kavrulmuş yulaf (10 dakika hazırlık, 2 dakika pişirme) Havuç ve kuş üzümlü mini krep (10 dakika hazırlık, 10 dakika pişirme)

    Kolay gece yulafı (10 dakika hazırlık) Çırpılmış yumurta (5 dakika hazırlık, 10 dakika pişirme) Yoğurt ve meyveyle kavrulmuş yulaf (10 dakika hazırlık, 2 dakika pişirme) Havuç ve kuş üzümlü mini krep (10 dakika hazırlık, 10 dakika pişirme)

  8. TAHIL GEVREĞİNDE DENGE ÖNEMLİ Tahıl gevreği, sütle birlikte tüketildiğinde vitamin ve kalsiyum açısından zengin bir seçenek olabilir. Ancak Thomas?a göre, önerilen porsiyon miktarlarına dikkat edilmesi ve dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi önemli.

    TAHIL GEVREĞİNDE DENGE ÖNEMLİ Tahıl gevreği, sütle birlikte tüketildiğinde vitamin ve kalsiyum açısından zengin bir seçenek olabilir. Ancak Thomas?a göre, önerilen porsiyon miktarlarına dikkat edilmesi ve dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi önemli.

  9. Diyet konusunda desteğe ihtiyaç duyanların ise genel pratisyenleriyle görüşmesi öneriliyor.

    Diyet konusunda desteğe ihtiyaç duyanların ise genel pratisyenleriyle görüşmesi öneriliyor.