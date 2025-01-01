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İşte, Hayranıyla Evlenen Ünlüler Ve Onların Şaşırtıcı Aşk Öyküleri...

Ancak bu hikayelerin bazıları mutlu sonla bitmiyor, hatta skandallarla sonuçlanabiliyor.

  1. HALİT ERGENÇ VE GİZEM SOYSALDI <p> Halit Ergenç, Foça'daki tatilinde tanıştığı Gizem Soysaldı ile kısa sürede evlenmişti. Ancak bu peri masalı, sadece dokuz ay sürdü. İddialara göre Ergenç, bu süre zarfında Bergüzar Korel'e aşık oldu. Soysaldı, Ergenç'in kendisini "gökdelenin en tepesine çıkarıp sonra oradan attığını" dile getirerek boşanmanın acısını paylaştı.

    HALİT ERGENÇ VE GİZEM SOYSALDI

    Halit Ergenç, Foça'daki tatilinde tanıştığı Gizem Soysaldı ile kısa sürede evlenmişti. Ancak bu peri masalı, sadece dokuz ay sürdü. İddialara göre Ergenç, bu süre zarfında Bergüzar Korel'e aşık oldu. Soysaldı, Ergenç'in kendisini "gökdelenin en tepesine çıkarıp sonra oradan attığını" dile getirerek boşanmanın acısını paylaştı.

  2. İZZET ÖZİLHAN VE YASEMİN ERGENE'NİN AŞKI <p> Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet, Yasemin Ergene'yi dizide izledikten sonra ona hayran kalmış ve tanışmak istemişti. Üç ay içinde sevgili olan çiftten Yasemin, İzzet'in annesine kendisini kabul ettirebilmek için üniversiteye gitmeye karar verdi. İki kızları olan çift, hala birlikte olsa da zaman zaman ihanet iddialarıyla gündeme geliyor.

    İZZET ÖZİLHAN VE YASEMİN ERGENE'NİN AŞKI

    Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet, Yasemin Ergene'yi dizide izledikten sonra ona hayran kalmış ve tanışmak istemişti. Üç ay içinde sevgili olan çiftten Yasemin, İzzet'in annesine kendisini kabul ettirebilmek için üniversiteye gitmeye karar verdi. İki kızları olan çift, hala birlikte olsa da zaman zaman ihanet iddialarıyla gündeme geliyor.

  3. TARKAN VE PINAR DİLEK <p> Tarkan, 2011'de Almanya'daki bir konserde tanıştığı hayranı Pınar Dilek ile önce dostluk, ardından aşka yelken açtı. 2016'da sade bir nikah töreniyle evlenen çift, mutluluklarını kızlarıyla taçlandırdı.

    TARKAN VE PINAR DİLEK

    Tarkan, 2011'de Almanya'daki bir konserde tanıştığı hayranı Pınar Dilek ile önce dostluk, ardından aşka yelken açtı. 2016'da sade bir nikah töreniyle evlenen çift, mutluluklarını kızlarıyla taçlandırdı.

  4. ŞEVVAL SAM VE METİN TEKİN<p> Şevval Sam, ünlü futbolcu Metin Tekin'in hayranıydı. Sam, 12 yaşındayken okul dergisi için yaptığı röportaj sonrasında Metin'e yemeğe çıkmayı teklif etti. Şevval'i kibarca reddeden Metin, sekiz yıl sonra tekrar karşılaştıklarında Sam'a aşık oldu. Sekiz ay sonra evlenen çiftin bir oğlu oldu, ancak aşkları bitse de sevgi ve saygıları devam etti.

    ŞEVVAL SAM VE METİN TEKİN

    Şevval Sam, ünlü futbolcu Metin Tekin'in hayranıydı. Sam, 12 yaşındayken okul dergisi için yaptığı röportaj sonrasında Metin'e yemeğe çıkmayı teklif etti. Şevval'i kibarca reddeden Metin, sekiz yıl sonra tekrar karşılaştıklarında Sam'a aşık oldu. Sekiz ay sonra evlenen çiftin bir oğlu oldu, ancak aşkları bitse de sevgi ve saygıları devam etti.

  5. EBRU ŞALLI VE HARUN TAN<p> Ebru Şallı ve Harun Tan, Tan'ın sahibi olduğu firmanın katalog çekimleri sırasında tanıştı. Çekimler sırasında yakınlaşan çift, evlilik kararı aldı ve iki oğulları dünyaya geldi. Ancak 11 yıl sonra boşanma kararı aldılar.

    EBRU ŞALLI VE HARUN TAN

    Ebru Şallı ve Harun Tan, Tan'ın sahibi olduğu firmanın katalog çekimleri sırasında tanıştı. Çekimler sırasında yakınlaşan çift, evlilik kararı aldı ve iki oğulları dünyaya geldi. Ancak 11 yıl sonra boşanma kararı aldılar.

  6. YAŞAR VE MERVE OĞUZ<p> Yaşar, eşi Merve Oğuz ile şiir kitabının imza gününde tanıştı. Kız kardeşinin kameraya çektiği o an, onların hayatını değiştirdi. Birkaç yıl sonra evlenen çiftin bir çocuğu oldu.

    YAŞAR VE MERVE OĞUZ

    Yaşar, eşi Merve Oğuz ile şiir kitabının imza gününde tanıştı. Kız kardeşinin kameraya çektiği o an, onların hayatını değiştirdi. Birkaç yıl sonra evlenen çiftin bir çocuğu oldu.

  7. İPEK DEMİRKANE VE ANIL İLTER<p> İpek Demirkane, Anıl İlter'i dizisinin fragmanında görüp ona hayran kaldı ve sosyal medya üzerinden mesaj atarak tanıştı. Çift, internetten tanışıp evlendi ve kızları Nil'i dünyaya getirdi. Ancak 10 yıl sonra boşandılar.

    İPEK DEMİRKANE VE ANIL İLTER

    İpek Demirkane, Anıl İlter'i dizisinin fragmanında görüp ona hayran kaldı ve sosyal medya üzerinden mesaj atarak tanıştı. Çift, internetten tanışıp evlendi ve kızları Nil'i dünyaya getirdi. Ancak 10 yıl sonra boşandılar.