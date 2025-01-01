İşte, Hayranıyla Evlenen Ünlüler Ve Onların Şaşırtıcı Aşk Öyküleri...

ŞEVVAL SAM VE METİN TEKİN

Şevval Sam, ünlü futbolcu Metin Tekin'in hayranıydı. Sam, 12 yaşındayken okul dergisi için yaptığı röportaj sonrasında Metin'e yemeğe çıkmayı teklif etti. Şevval'i kibarca reddeden Metin, sekiz yıl sonra tekrar karşılaştıklarında Sam'a aşık oldu. Sekiz ay sonra evlenen çiftin bir oğlu oldu, ancak aşkları bitse de sevgi ve saygıları devam etti.