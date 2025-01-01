Kabuğuyla Yeniyor, Minicik Boyuyla Kataraktı Önlüyor!

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Kumkuat, yüksek C vitamini içeriğiyle, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki de gösterir. C vitamini bildiğimiz üzere vücudun enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, kamkatın lif açısından zengin yapısı sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunları da engellenmiş olur.