Kabuğuyla Yeniyor, Minicik Boyuyla Kataraktı Önlüyor!
Gençliğin sırrı içinde saklı
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Belki birçoğunuz onu kamkat olarak biliyor ancak ister kumkuat deyin ister kamkat, aslında aynı meyveden bahsediyoruz. Bu benzersiz bir meyvenin anavatanı Güneydoğu Asya?dır.
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Ülkemizde ise Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştiriciliği yapılıyor, özellik son yıllarda daha da artmış durumda. Görünüşü itibariyle portakal ya da mandalinayı andırıyor olsa da ikisinden de farklı bir şekilde, kabuğuyla beraber tüketiliyor.
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SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK
Kumkuat, Citrus japonica veya Fortunella japonica adlı bitki, yani kamkat ağacının meyvesidir. Küçük, oval veya yuvarlak şekilli, turuncu renkte olan bu meyve, diğer turunçgillerden farklı olarak kabuğuyla birlikte tüketilir. Kumkuat, düşük kalorili olması ve zengin besin içeriğiyle sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tercih edilir.
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SİNDİRİM SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR
Kumkuat, pek bilinmiyor olsa da vitamin ve mineral açısından zengin bir meyvedir. Özellikle C vitamini, lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından besin değeri yüksektir. Bu özellikleri sayesinde ise bağışıklık sistemini destekleyici, sindirim sağlığını iyileştirici etkilere sahiptir.
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YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR
Kumkuatın içerdiği çeşitli etkili antioksidanlar hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyarak, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve düzenli tüketime bağlı olarak daha genç bir görünüm sağlar.
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KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Kumkuat, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin içeriğiyle kalp sağlığını korumada da önemli bir rol oynar. Potasyum, vücutta sıvı dengesini düzenleyerek kan basıncını normal seviyelerde tutmaya yardımcı. Bu sayede hipertansiyon riskini azaltmış ve kalbin üzerindeki baskıyı hafifletmiş olur.
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BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ
Kumkuat, yüksek C vitamini içeriğiyle, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki de gösterir. C vitamini bildiğimiz üzere vücudun enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, kamkatın lif açısından zengin yapısı sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunları da engellenmiş olur.
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GÖZ SAĞLIĞINA BİREBİR
Kumkuat, yüksek A vitamini içeriğiyle göz sağlığını destekler. Düzenli A vitamini alımı, yani kamkat tüketimi, katarakt riskini azaltarak görme kaybının önlenmesine yardımcı olur.