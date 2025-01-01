İnce Belli Olmak İçin 6 Kaburgasını Aldırdı!
Arkadaşıma hediye edeceğim
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Emily James, daha ince bir bele sahip olabilmek amacıyla altı kaburga kemiğini aldırdı.
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kemik parçalarını taç yapmayı düşündüğünü ifade eden genç kadın, bir anda tartışmaların merkezine yerleşti.
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James, bu sıra dışı estetik operasyon için 17 bin dolar (yaklaşık 601 bin TL) harcadığını belirtti. Genç kadın, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, şişlikleri azaltmak için sürekli olarak korse giymek zorunda kaldığını anlattı.
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Kaburgalarının çıkarılmasının ardından James, başlangıçta bu kemikleri en yakın arkadaşı için saklamayı düşündü ancak daha sonra ''Galiba kaburgaların bende kalması daha anlamlı'' dedi.
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Sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren James, ?Bu benim param, benim bedenim, dolayısıyla onunla ne yapacağımı ben belirlerim'' diyerek, tepkileri umursamadığını dile getirdi.