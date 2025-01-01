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İnce Belli Olmak İçin 6 Kaburgasını Aldırdı!

Arkadaşıma hediye edeceğim

  1. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Emily James, daha ince bir bele sahip olabilmek amacıyla altı kaburga kemiğini aldırdı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Emily James, daha ince bir bele sahip olabilmek amacıyla altı kaburga kemiğini aldırdı.

  2. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kemik parçalarını taç yapmayı düşündüğünü ifade eden genç kadın, bir anda tartışmaların merkezine yerleşti.

    Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kemik parçalarını taç yapmayı düşündüğünü ifade eden genç kadın, bir anda tartışmaların merkezine yerleşti.

  3. James, bu sıra dışı estetik operasyon için 17 bin dolar (yaklaşık 601 bin TL) harcadığını belirtti. Genç kadın, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, şişlikleri azaltmak için sürekli olarak korse giymek zorunda kaldığını anlattı.

    James, bu sıra dışı estetik operasyon için 17 bin dolar (yaklaşık 601 bin TL) harcadığını belirtti. Genç kadın, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, şişlikleri azaltmak için sürekli olarak korse giymek zorunda kaldığını anlattı.

  4. Kaburgalarının çıkarılmasının ardından James, başlangıçta bu kemikleri en yakın arkadaşı için saklamayı düşündü ancak daha sonra ''Galiba kaburgaların bende kalması daha anlamlı'' dedi.

    Kaburgalarının çıkarılmasının ardından James, başlangıçta bu kemikleri en yakın arkadaşı için saklamayı düşündü ancak daha sonra ''Galiba kaburgaların bende kalması daha anlamlı'' dedi.

  5. Sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren James, ?Bu benim param, benim bedenim, dolayısıyla onunla ne yapacağımı ben belirlerim'' diyerek, tepkileri umursamadığını dile getirdi.

    Sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren James, ?Bu benim param, benim bedenim, dolayısıyla onunla ne yapacağımı ben belirlerim'' diyerek, tepkileri umursamadığını dile getirdi.