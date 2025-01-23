Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulacağı tarih son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor.
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2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarında son durum...
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
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23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.
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SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;
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02 Şubat 2025 01 Mart 2025 03 Nisan 2025 08 Mayıs 2025 12 Haziran 2025 10 Temmuz 2025 07 Ağustos 2025 04 Eylül 2025 07 Ekim 2025 06 Kasım 2025 04 Aralık 2025