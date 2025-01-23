Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;