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Vücudunuzda Gizlenen Parazitleri Yok Ediyor! İşte O Mucize Besin

Davetsiz 'misafirleri' nasıl teşhis edeceğinizi bilmek hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Bu konuya dikkat edin.

  1. Parazit enfeksiyonlarını tedavi edebilen çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Ancak bazıları parazitin oluşma nedenini ortadan kaldıramaz.

    Parazit enfeksiyonlarını tedavi edebilen çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Ancak bazıları parazitin oluşma nedenini ortadan kaldıramaz.

  2. Parazit Enfeksiyonu <p> İlk olarak, bir doktora başvurmanız gereklidir. Bağışıklık sistemini desteklemek, sorunu kökten çözmenin bir yolu olacaktır.

    Parazit Enfeksiyonu

    İlk olarak, bir doktora başvurmanız gereklidir. Bağışıklık sistemini desteklemek, sorunu kökten çözmenin bir yolu olacaktır.

  3. Bitkisel tedavi, son aşamada kullanılabilecek bir yöntemdir. Aşağıda önerdiğimiz bitkiler, parazit enfeksiyonlarını tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

    Bitkisel tedavi, son aşamada kullanılabilecek bir yöntemdir. Aşağıda önerdiğimiz bitkiler, parazit enfeksiyonlarını tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

  4. <p>Parazitlerin Vücutta Olduğunu Gösteren Belirtiler</p><p><br></p><p>Çoğu insan herhangi bir özel belirti hissetmeyebilir. Ancak aşağıdaki belirtilere dikkat edin:</p><p> Sürekli açlık hissi</p><p> Eklem ağrıları</p><p> Hafıza sorunları</p><p> Solunum problemleri</p><p> Ağız, burun veya makat bölgesinde kaşıntı</p><p> Diş etlerinden kanama</p>

    Parazitlerin Vücutta Olduğunu Gösteren Belirtiler


    Çoğu insan herhangi bir özel belirti hissetmeyebilir. Ancak aşağıdaki belirtilere dikkat edin:

    Sürekli açlık hissi

    Eklem ağrıları

    Hafıza sorunları

    Solunum problemleri

    Ağız, burun veya makat bölgesinde kaşıntı

    Diş etlerinden kanama

  5. <p>Ciltte döküntü, kızarıklık, egzama gibi sorunlar</p><p> Ruh hali değişiklikleri, depresyon, intihar düşüncesi</p><p> Baş ağrısı</p><p> Kansızlık veya demir eksikliği</p><p> İştah kaybı</p><p> Gıda alerjileri</p><p> Sindirim problemleri</p><p> Kronik yorgunluk/sürekli halsizlik</p><p> Erkeklerde cinsel istekte azalma/kadınlarda adet düzensizlikleri</p><p> Diş yapısında değişiklik, geceleri diş gıcırdatma</p><p> Ani sinirlenme</p><p> Sürekli iltihaplı hastalıklara yakalanma</p>

    Ciltte döküntü, kızarıklık, egzama gibi sorunlar

    Ruh hali değişiklikleri, depresyon, intihar düşüncesi

    Baş ağrısı

    Kansızlık veya demir eksikliği

    İştah kaybı

    Gıda alerjileri

    Sindirim problemleri

    Kronik yorgunluk/sürekli halsizlik

    Erkeklerde cinsel istekte azalma/kadınlarda adet düzensizlikleri

    Diş yapısında değişiklik, geceleri diş gıcırdatma

    Ani sinirlenme

    Sürekli iltihaplı hastalıklara yakalanma

  6. Parazitleri Yok Eden En Etkili Bitkiler Taze Sarımsak <p> Sarımsak, vücuttan yabancı organizmaları uzaklaştırmak için en etkili sebzelerden biridir. 60'tan fazla mantar türünü, 20'den fazla bakteri türünü ve bazı güçlü virüsleri yok etme kapasitesine sahiptir.

    Parazitleri Yok Eden En Etkili Bitkiler Taze Sarımsak

    Sarımsak, vücuttan yabancı organizmaları uzaklaştırmak için en etkili sebzelerden biridir. 60'tan fazla mantar türünü, 20'den fazla bakteri türünü ve bazı güçlü virüsleri yok etme kapasitesine sahiptir.

  7. Antiseptik ve antioksidan özellikleri sayesinde asidik bir ortamın oluşmasını önler. İçeriğinde bulunan allisin ve ajoen maddeleri, parazitleri öldürmede oldukça etkilidir.

    Antiseptik ve antioksidan özellikleri sayesinde asidik bir ortamın oluşmasını önler. İçeriğinde bulunan allisin ve ajoen maddeleri, parazitleri öldürmede oldukça etkilidir.

  8. Daha etkili sonuç almak için sarımsağı ezerek veya suyunu sıkarak doğrudan tüketebilirsiniz. Bir diş sarımsaktan başlayıp miktarını kademeli olarak artırabilirsiniz.

    Daha etkili sonuç almak için sarımsağı ezerek veya suyunu sıkarak doğrudan tüketebilirsiniz. Bir diş sarımsaktan başlayıp miktarını kademeli olarak artırabilirsiniz.

  9. Salatalık Tohumları <p> Salatalık tohumları, parazitleri yok etmek ve sindirim sistemini desteklemek için kullanılır. Bu tohumları öğüterek bağırsak kurtlarını yok etmek ve önlemek için yemeklerinize ekleyebilirsiniz.<p> Salatalık, bağırsak kurtlarını yok eden enzimler açısından zengindir. Sabah kahvaltısında 1 çay kaşığı öğütülmüş tohum tüketerek parazitlerden korkmanıza gerek kalmaz.

    Salatalık Tohumları

    Salatalık tohumları, parazitleri yok etmek ve sindirim sistemini desteklemek için kullanılır. Bu tohumları öğüterek bağırsak kurtlarını yok etmek ve önlemek için yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

    Salatalık, bağırsak kurtlarını yok eden enzimler açısından zengindir. Sabah kahvaltısında 1 çay kaşığı öğütülmüş tohum tüketerek parazitlerden korkmanıza gerek kalmaz.

  10. Papaya <p> Papaya tüketimi genellikle parazit enfeksiyonlarında önerilmese de bazı türde bağırsak kurtlarını ve solucanları yok etme özelliğine sahiptir.<p> Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nin önerisine göre, bal ile karıştırılmış papaya çekirdeklerini tüketmek parazitlerin dışkıyla atılmasını sağlar.

    Papaya

    Papaya tüketimi genellikle parazit enfeksiyonlarında önerilmese de bazı türde bağırsak kurtlarını ve solucanları yok etme özelliğine sahiptir.

    Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nin önerisine göre, bal ile karıştırılmış papaya çekirdeklerini tüketmek parazitlerin dışkıyla atılmasını sağlar.

  11. Karanfil <p> Karanfil, eugenol ve karyofilin içerir; bunlar mantar önleyici özelliklere sahip maddelerdir. Kan dolaşımına karışarak parazitleri yok eder. <p> Kolera, tifo, tüberküloz ve Staphylococcus, Streptococcus, Shigella gibi parazitlere karşı tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Karanfil

    Karanfil, eugenol ve karyofilin içerir; bunlar mantar önleyici özelliklere sahip maddelerdir. Kan dolaşımına karışarak parazitleri yok eder.

    Kolera, tifo, tüberküloz ve Staphylococcus, Streptococcus, Shigella gibi parazitlere karşı tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır.

  12. Çiğ Kabak Çekirdeği <p> Kabak çekirdekleri, parazit yumurtalarını yok eden doğal bir toksin içerir. İçeriğinde bulunan curcubitin, parazit karşıtı bir etkiye sahiptir. Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda, lösemi ve şistozomiyaz tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.

    Çiğ Kabak Çekirdeği

    Kabak çekirdekleri, parazit yumurtalarını yok eden doğal bir toksin içerir. İçeriğinde bulunan curcubitin, parazit karşıtı bir etkiye sahiptir. Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda, lösemi ve şistozomiyaz tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.

  13. Bu besinlerin yanı sıra zencefil, zerdeçal, acı kırmızı biber ve kara ceviz kabuğu gibi doğal ürünler de parazitleri vücuttan uzaklaştırmada oldukça etkili bulunmuştur.

    Bu besinlerin yanı sıra zencefil, zerdeçal, acı kırmızı biber ve kara ceviz kabuğu gibi doğal ürünler de parazitleri vücuttan uzaklaştırmada oldukça etkili bulunmuştur.