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Doğumuna Sayılı Günler Kaldı!

Neslihan Atagül?den yeni pozlar

  1. Kara Sevda, Fatih Harbiye, Serfirin Kırzı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül anne olmak için gün sayıyor.

    Kara Sevda, Fatih Harbiye, Serfirin Kırzı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül anne olmak için gün sayıyor.

  2. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.

  3. Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. OĞULLARI OLACAK İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.

    Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. OĞULLARI OLACAK İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.

  4. Anne olmak için gün sayan oyuncu, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.

    Anne olmak için gün sayan oyuncu, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.

  5. 8 aylık hamile olan oyuncu "Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır" notuyla paylaşım yaptı. İşte Atagül'ün paylaşımları...

    8 aylık hamile olan oyuncu "Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır" notuyla paylaşım yaptı. İşte Atagül'ün paylaşımları...