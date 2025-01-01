Doğumuna Sayılı Günler Kaldı!
Neslihan Atagül?den yeni pozlar
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Kara Sevda, Fatih Harbiye, Serfirin Kırzı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla tanınan Neslihan Atagül anne olmak için gün sayıyor.
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve ünlü çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. OĞULLARI OLACAK İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.
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Anne olmak için gün sayan oyuncu, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.
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8 aylık hamile olan oyuncu "Şu sıralar en yakın arkadaşımı görmek için kaydır" notuyla paylaşım yaptı. İşte Atagül'ün paylaşımları...
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