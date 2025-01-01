25 Yaş Ve Üzeri Araçlar İçin Hurda Teşviki Ve ÖTV İndirimi Çıkacak Mı?
Hurda araç teşvikinde son durum |
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Otomobil piyasasında gözler hurda araç teşvikine çevrildi. Geçmiş dönemlerde de konuşulan hurda araç teşviki yeniden Meclis gündemine taşındı.
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HANGİ ŞARTLARI KAPSIYOR? Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk geçen aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis?e sunmuştu. Milliyet'te yer alan habere göre teklifte 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkarılması ve yeni alınacak araçlara ÖTV muafiyeti uygulanması yer aldı.
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Teklif kapsamında aracını dönüştürmek isteyenlerin uygulamadan bir defalığına yararlanması talep edildi. Yeni alınacak araçların ÖTV'siz Türkiye'de üretilmiş olması şartına yer verildi.
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TEKLİF NE ZAMAN UYGULANACAK? Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.
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HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR? Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.
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Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.
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PİYASA NASIL ETKİLENİR? Sektör yetkilileri, hurda araç teşvikinin trafikteki araçları gençleştirmek ve yerli üretim araç alımını teşvik etmek gibi konularda faydalı olacağını belirtiyor.