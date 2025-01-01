Milyonda Bir Görülen Rahatsızlığını Açıkladı
Gözündeki sıkıntıyı anlatan Şafak Sezer, milyonda bir görülen bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
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Gerek rol aldığı projeler gerek açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şafak Sezer, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Şimdilerde Kutsal Damacana 5: Zombi filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
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Programda hiç bilinmeyen bir rahatsızlığı olduğunu açıklayan ünlü isim, kör kalabilme riskinden de bahsetti.
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54 yaşındaki Sezer "Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var. Gözümün siyah tarafının arkasında ben var, ilerlerse kör edebiliyor. O yüzden gözlük takıyorum" dedi.
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Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum" diye devam etti.