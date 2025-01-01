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Milyonda Bir Görülen Rahatsızlığını Açıkladı

Gözündeki sıkıntıyı anlatan Şafak Sezer, milyonda bir görülen bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

  1. Gerek rol aldığı projeler gerek açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şafak Sezer, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

    Gerek rol aldığı projeler gerek açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şafak Sezer, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

  2. Şimdilerde Kutsal Damacana 5: Zombi filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

    Şimdilerde Kutsal Damacana 5: Zombi filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

  3. Programda hiç bilinmeyen bir rahatsızlığı olduğunu açıklayan ünlü isim, kör kalabilme riskinden de bahsetti.

    Programda hiç bilinmeyen bir rahatsızlığı olduğunu açıklayan ünlü isim, kör kalabilme riskinden de bahsetti.

  4. 54 yaşındaki Sezer "Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var. Gözümün siyah tarafının arkasında ben var, ilerlerse kör edebiliyor. O yüzden gözlük takıyorum" dedi.

    54 yaşındaki Sezer "Milyonda bir görülen bir rahatsızlığım var. Gözümün siyah tarafının arkasında ben var, ilerlerse kör edebiliyor. O yüzden gözlük takıyorum" dedi.

  5. Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum" diye devam etti.

    Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum" diye devam etti.