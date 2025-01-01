Yapay Zekaya Karşı Ayakta Kalacak 3 Meslek

Gates, yapay zekanın sadece iş gücünü değil, aynı zamanda eğitimi de köklü bir şekilde dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Yapay zeka destekli öğretim araçlarının, her öğrencinin ilerlemesine göre uyarlanması, tıpkı Khan Academy gibi platformlarda olduğu gibi eğitimde büyük bir devrim yaratabilir.