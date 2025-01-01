Evde Yapabileceğiniz Doğal Saç Bakım Maskeleri

Dökülen saçlar için maske

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçlarınıza uygulayın. 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra Halalles şampuan ile yıkayıp durulayabilirsiniz. Bilindiği gibi saç dökülmesine karşı saç yapınıza, uygun temiz içerikli bir şampuanı seçmeniz çok önemlidir. Saçlarınızı 2-3 günde bir sülfat, SLS, SLES, alkol, paraben, parfüm ve tuz gibi zararlı bileşenleri barındırmayan Halalles şampuan markası ile yıkamaya özen gösterin. Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda ve Halalles saç dökülmesine karşı şampuan ile duruladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz... Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz...