Evde Yapabileceğiniz Doğal Saç Bakım Maskeleri
İşte evde yapabileceğiniz pratik saç bakım maskeleri...
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Yıpranan saçlarınıza kimyasal içerikli kremler yerine evde doğal malzemeler ile kolayca bakım yapabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz pratik saç bakım maskeleri...
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Dökülen saçlar için maske
1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçlarınıza uygulayın. 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra Halalles şampuan ile yıkayıp durulayabilirsiniz. Bilindiği gibi saç dökülmesine karşı saç yapınıza, uygun temiz içerikli bir şampuanı seçmeniz çok önemlidir. Saçlarınızı 2-3 günde bir sülfat, SLS, SLES, alkol, paraben, parfüm ve tuz gibi zararlı bileşenleri barındırmayan Halalles şampuan markası ile yıkamaya özen gösterin. Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda ve Halalles saç dökülmesine karşı şampuan ile duruladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz... Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz...
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Kepekli saçlar için maske
Çekilmiş çemen tohumunu 2 su bardağı suyun içerisinde 1 gece boyunca bekletin. Daha sonra temiz saçlarınıza fırça yardımıyla sürün ve 15 dakika boyunca beklettikten sonra bol su ile durulayabilirsiniz.
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Kuru saçlar için maske
1 yemek kaşığı bal ve küçük kahve fincanı sütü iyice karıştırın. Tüm saçlarınıza uygulayın. 20 dakika bekletip, şamğuan ile temizleyebilirsiniz.
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Parlak saçlar için maske
1 su bardağı portakal suyu ve 1 yemek kaşığı balı bir kapta karışrtırın. Bu karışımı şampuan ile karıştırıp saçlarınızı yıkarken uygulayabilirsiniz.
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Zeytinyağı maskesi
5 yemek kaşığı zeytin yağı, 2 adet yumurtayı birbirine karıştırıp fırça yardımıyla saçlarınıza uygulayın. Daha sonra hava girmeyecek şekilde boneyle saçlarınzı kapatın. 20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.
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Yıpranmış saçlar için maske
1 adet muzu ezin ve içerisine 1 çay kaşığı badem yağını dökerek iyice karıştırın. Ellerinizle masaj yaparak karışımı saçlarınıza uygulayıp 10 dakika bekletin.
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- Bal ve zaytinyağı maskesi 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı balı homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından saçlarınızı boneyle kapatın. 20 dakika beklettikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın...