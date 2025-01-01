Evde Yapabileceğiniz Doğal Saç Bakım Maskeleri

2025-EKPSS tercihleri başladı
2025-EKPSS tercihleri başladı
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatil mesajı
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
Bakanlık'tan İSKİ'ye para cezası
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
MSB, Teğmenler ile ilgili kararın ne zaman çıkacağını açıkladı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
MEB, öğretmene şiddet davasına müdahil oldu; sanık 8 yıl 6 ay ceza aldı
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Ünlü baharat markasından boya çıktı: Bakanlık bir markayı daha ifşa etti
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
Türkiye'nin dünyada tarım ve hayvansal üretimdeki yeri
316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen unvanı aldı
316 bin öğretmen, uzman ve başöğretmen unvanı aldı
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
Özel okullarda 'ders kitabı' ücretleri kaldırıldı
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
ABB'den yeni yılda 3.5 milyarlık satış!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Fiyatlar pompaya yansıdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
Sakarya'daki gaz gücümüzü artırdı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
'Kadına şiddet' araştırma sonuçları yayımlandı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok

Evde Yapabileceğiniz Doğal Saç Bakım Maskeleri

İşte evde yapabileceğiniz pratik saç bakım maskeleri...

  1. Yıpranan saçlarınıza kimyasal içerikli kremler yerine evde doğal malzemeler ile kolayca bakım yapabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz pratik saç bakım maskeleri...

    Yıpranan saçlarınıza kimyasal içerikli kremler yerine evde doğal malzemeler ile kolayca bakım yapabilirsiniz. İşte evde yapabileceğiniz pratik saç bakım maskeleri...

  2. Dökülen saçlar için maske<br> 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçlarınıza uygulayın. 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra Halalles şampuan ile yıkayıp durulayabilirsiniz. Bilindiği gibi saç dökülmesine karşı saç yapınıza, uygun temiz içerikli bir şampuanı seçmeniz çok önemlidir. Saçlarınızı 2-3 günde bir sülfat, SLS, SLES, alkol, paraben, parfüm ve tuz gibi zararlı bileşenleri barındırmayan Halalles şampuan markası ile yıkamaya özen gösterin. Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda ve Halalles saç dökülmesine karşı şampuan ile duruladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz... Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz...

    Dökülen saçlar için maske
    1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kasede karıştırın. Karışımı saç diplerinizden başlayarak fırça yardımıyla tüm saçlarınıza uygulayın. 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra Halalles şampuan ile yıkayıp durulayabilirsiniz. Bilindiği gibi saç dökülmesine karşı saç yapınıza, uygun temiz içerikli bir şampuanı seçmeniz çok önemlidir. Saçlarınızı 2-3 günde bir sülfat, SLS, SLES, alkol, paraben, parfüm ve tuz gibi zararlı bileşenleri barındırmayan Halalles şampuan markası ile yıkamaya özen gösterin. Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda ve Halalles saç dökülmesine karşı şampuan ile duruladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz... Bu karışımı haftada 2 kez uyguladığınızda değişimi siz de fark edeceksiniz...

  3. Kepekli saçlar için maske <br> Çekilmiş çemen tohumunu 2 su bardağı suyun içerisinde 1 gece boyunca bekletin. Daha sonra temiz saçlarınıza fırça yardımıyla sürün ve 15 dakika boyunca beklettikten sonra bol su ile durulayabilirsiniz.

    Kepekli saçlar için maske
    Çekilmiş çemen tohumunu 2 su bardağı suyun içerisinde 1 gece boyunca bekletin. Daha sonra temiz saçlarınıza fırça yardımıyla sürün ve 15 dakika boyunca beklettikten sonra bol su ile durulayabilirsiniz.

  4. Kuru saçlar için maske <br> 1 yemek kaşığı bal ve küçük kahve fincanı sütü iyice karıştırın. Tüm saçlarınıza uygulayın. 20 dakika bekletip, şamğuan ile temizleyebilirsiniz.

    Kuru saçlar için maske
    1 yemek kaşığı bal ve küçük kahve fincanı sütü iyice karıştırın. Tüm saçlarınıza uygulayın. 20 dakika bekletip, şamğuan ile temizleyebilirsiniz.

  5. Parlak saçlar için maske<br> 1 su bardağı portakal suyu ve 1 yemek kaşığı balı bir kapta karışrtırın. Bu karışımı şampuan ile karıştırıp saçlarınızı yıkarken uygulayabilirsiniz.

    Parlak saçlar için maske
    1 su bardağı portakal suyu ve 1 yemek kaşığı balı bir kapta karışrtırın. Bu karışımı şampuan ile karıştırıp saçlarınızı yıkarken uygulayabilirsiniz.

  6. Zeytinyağı maskesi <br> 5 yemek kaşığı zeytin yağı, 2 adet yumurtayı birbirine karıştırıp fırça yardımıyla saçlarınıza uygulayın. Daha sonra hava girmeyecek şekilde boneyle saçlarınzı kapatın. 20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.

    Zeytinyağı maskesi
    5 yemek kaşığı zeytin yağı, 2 adet yumurtayı birbirine karıştırıp fırça yardımıyla saçlarınıza uygulayın. Daha sonra hava girmeyecek şekilde boneyle saçlarınzı kapatın. 20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.

  7. Yıpranmış saçlar için maske <br> 1 adet muzu ezin ve içerisine 1 çay kaşığı badem yağını dökerek iyice karıştırın. Ellerinizle masaj yaparak karışımı saçlarınıza uygulayıp 10 dakika bekletin.

    Yıpranmış saçlar için maske
    1 adet muzu ezin ve içerisine 1 çay kaşığı badem yağını dökerek iyice karıştırın. Ellerinizle masaj yaparak karışımı saçlarınıza uygulayıp 10 dakika bekletin.

  8. - Bal ve zaytinyağı maskesi 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı balı homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından saçlarınızı boneyle kapatın. 20 dakika beklettikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın...

    - Bal ve zaytinyağı maskesi 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı balı homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından saçlarınızı boneyle kapatın. 20 dakika beklettikten sonra bol suyla yıkayıp durulayın...