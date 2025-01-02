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Ölümünün Ardından Kızından İlk Paylaşım

Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

  1. Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  2. 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

  3. "BABAMLA ANILARIMI ANLATMAYA DEFTERLER YETMEZ" Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu? O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL?ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün...Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..."

    "BABAMLA ANILARIMI ANLATMAYA DEFTERLER YETMEZ" Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu? O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL?ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün...Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..."

  4. "İĞNELERLE AYAKTA DURUYOR" Öte yandan Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur'un baba acısını yakın arkadaşı Murat Uçmaz, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    "İĞNELERLE AYAKTA DURUYOR" Öte yandan Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur'un baba acısını yakın arkadaşı Murat Uçmaz, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

  5. "AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN" Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede de fenalaşmıştı. Tayfur'un gözyaşlarıyla "Ayırdınız beni babamdan" demesi dikkatlerden kaçmamıştı.

    "AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN" Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede de fenalaşmıştı. Tayfur'un gözyaşlarıyla "Ayırdınız beni babamdan" demesi dikkatlerden kaçmamıştı.

  6. FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ? Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu. 50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

    FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ? Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu. 50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

  7. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu. Necla Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

    Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu. Necla Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.