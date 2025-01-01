Ay?In İlk Evi Yola Çıktı
25 yıllık hayal gerçek oluyor:
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Ay'ın yüzeyine konması planlanan ilk ev bugün yola çıktı. Minik evin arkasındaki sanatçı, 25 yıldır bu hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor.
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SANATSAL BİR HAYAL ?Moonhouse? (Ay Evi) adı verilen bu minyatür yapı, klasik İsveç evlerinden ilham alıyor. 12 cm uzunluğunda, 8 cm genişliğinde ve 10 cm yüksekliğindeki ev, Ay yüzeyine beyaz köşeleri olan kırmızı bir İsveç evi eklemek gibi şiirsel bir fikri temsil ediyor.
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Genberg, ?Bu fikir, çılgınca ve belki de aptalca ama aynı zamanda zihnimde gerçekten şiirsel bir düşünceydi? diyerek projenin anlamını dile getirdi.
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AY'A YOLCULUK Moonhouse, Japonya merkezli ispace?in Resilience aracı tarafından Ay?ın Mare Frigoris bölgesine bırakılacak. İsveçli mühendis Emil Vinterhav liderliğindeki ekip, minyatür evin Ay yolculuğu sırasında karşılaşacağı zorluklara dayanıklı olması için iki yıl boyunca tasarım ve test çalışmaları yürüttü.
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SANATTAN UZAYA Moonhouse, Genberg?ün uzaya taşıdığı ilk sanat eseri değil. Projenin daha önceki bir modeli, İsveç?in ilk astronotu Christer Fuglesang tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu?na çıkarılmıştı. Ancak bu kez ev, Dünya?yı aşarak Ay yüzeyinde kalıcı bir iz bırakacak.
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4 AY SONRA İLK FOTOĞRAFLAR Resilience?ın, 4 ay içinde Ay yüzeyine iniş yapması planlanıyor. Evin bırakılmasının ardından keşif aracı Tenacious, bu sanatsal projeyi görüntülemek için fotoğraflar çekecek.
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Mikael Genberg ve ekibi, bu minik evin Ay?da büyük bir sembol haline gelmesini umuyor.