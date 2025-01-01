Ay?In İlk Evi Yola Çıktı

SANATTAN UZAYA Moonhouse, Genberg?ün uzaya taşıdığı ilk sanat eseri değil. Projenin daha önceki bir modeli, İsveç?in ilk astronotu Christer Fuglesang tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu?na çıkarılmıştı. Ancak bu kez ev, Dünya?yı aşarak Ay yüzeyinde kalıcı bir iz bırakacak.