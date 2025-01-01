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Evinde Olan Paraya Para Demeyecek

Bu plaklar o kadar nadir ki bir tanesi bile 432 bin lira!

  1. Koleksiyoncuların servet ödediği vinil plaklar, son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Dijital müzik platformlarına rağmen yeniden popülerlik kazanan vinil plaklardan bazıları o kadar nadir ki bir tanesi bile binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

    Koleksiyoncuların servet ödediği vinil plaklar, son zamanlarda yoğun ilgi görüyor. Dijital müzik platformlarına rağmen yeniden popülerlik kazanan vinil plaklardan bazıları o kadar nadir ki bir tanesi bile binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

  2. Son dönemlerde koleksiyonların vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen eski vinil plaklar, geçmişin nostaljik sesini yeniden duymak isteyen müzik tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Vinil formatında albüm koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyen birçok kişi, bu eşsiz parçalara adeta servet ödüyor.

    Son dönemlerde koleksiyonların vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen eski vinil plaklar, geçmişin nostaljik sesini yeniden duymak isteyen müzik tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Vinil formatında albüm koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyen birçok kişi, bu eşsiz parçalara adeta servet ödüyor.

  3. İngiltere'de geçtiğimiz yıl yalnızca 6,7 milyon vinil plak satışı gerçekleşti ve bu satışlardan 196 milyon sterlinlik ciddi bir gelir elde edildi.

    İngiltere'de geçtiğimiz yıl yalnızca 6,7 milyon vinil plak satışı gerçekleşti ve bu satışlardan 196 milyon sterlinlik ciddi bir gelir elde edildi.

  4. Öyle ki Taylor Swift, Adele ve Billie Eilish gibi dünyaca ünlü yıldızlar da albümlerini vinil plak olarak yayımlayarak bu furyaya katıldı.

    Öyle ki Taylor Swift, Adele ve Billie Eilish gibi dünyaca ünlü yıldızlar da albümlerini vinil plak olarak yayımlayarak bu furyaya katıldı.

  5. Ancak asıl servetin kaynağı nadir bulunan eski plaklarda gizli!

    Ancak asıl servetin kaynağı nadir bulunan eski plaklarda gizli!

  6. A2D2 uzmanları, İngiltere'nin en değerli 10 vinil plağını duyurdu. Eğer elinizde varsa paraya para demeyeceksiniz! İşte, o plaklar...

    A2D2 uzmanları, İngiltere'nin en değerli 10 vinil plağını duyurdu. Eğer elinizde varsa paraya para demeyeceksiniz! İşte, o plaklar...

  7. 1. THE BEATLES - THE WHİTE ALBUM Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın 1968 yılında yayımladığı ve koleksiyoncuların favorisi haline gelen "The White Album", özellikle düşük seri numaralı ve orijinal Apple logosuna sahip kopyalarla 10.000 Euroya kadar alıcı buluyor.

    1. THE BEATLES - THE WHİTE ALBUM Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın 1968 yılında yayımladığı ve koleksiyoncuların favorisi haline gelen "The White Album", özellikle düşük seri numaralı ve orijinal Apple logosuna sahip kopyalarla 10.000 Euroya kadar alıcı buluyor.

  8. 2. COMPLEX - COMPLEX 1971 yılında sadece 99 kopyası üretilen "Complex", koleksiyonlar için nadide bir parça. Bu albüm de 10.000 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

    2. COMPLEX - COMPLEX 1971 yılında sadece 99 kopyası üretilen "Complex", koleksiyonlar için nadide bir parça. Bu albüm de 10.000 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

  9. 3. DARK - DARK ROUND THE EDGES Yalnızca 40 kopya basılan 1972 tarihli bu albüm, koleksiyonerler tarafından "kutsal kase" olarak isimlendiriliyor. Mükemmel durumdaki bir örneği, 8.350 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

    3. DARK - DARK ROUND THE EDGES Yalnızca 40 kopya basılan 1972 tarihli bu albüm, koleksiyonerler tarafından "kutsal kase" olarak isimlendiriliyor. Mükemmel durumdaki bir örneği, 8.350 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

  10. 4. LEP ZEPPELİN - LED ZEPPELİN 1969 yılında yayımlanan ve turkuaz yazıları ile öne çıkan "Led Zeppelin" albümü, oldukça nadir bir parça. 2013 yılında bu özelliğe sahip bir kopya 7.100 euroya satılmıştı.

    4. LEP ZEPPELİN - LED ZEPPELİN 1969 yılında yayımlanan ve turkuaz yazıları ile öne çıkan "Led Zeppelin" albümü, oldukça nadir bir parça. 2013 yılında bu özelliğe sahip bir kopya 7.100 euroya satılmıştı.

  11. 5. A FLEETİNG GLANCE - A FLEETİNG GLANCE Koleksiyoncular için eşsiz bir parça olan "A Fleeting Glance" albümünün yalnızca 5 kopyası bulunuyor. Koleksiyonculuk dünyasında efsaneleşmiş durumda olan nadide parça, 6.400 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

    5. A FLEETİNG GLANCE - A FLEETİNG GLANCE Koleksiyoncular için eşsiz bir parça olan "A Fleeting Glance" albümünün yalnızca 5 kopyası bulunuyor. Koleksiyonculuk dünyasında efsaneleşmiş durumda olan nadide parça, 6.400 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

  12. 6. THE BEATLES - PLEASE PLEASE ME 1963 yılında yayımlanan The Beatles'ın ilk albümü, altın rengi etiketli ilk Parlophone baskısıyla 6.000 Euroya kadar satılabiliyor.

    6. THE BEATLES - PLEASE PLEASE ME 1963 yılında yayımlanan The Beatles'ın ilk albümü, altın rengi etiketli ilk Parlophone baskısıyla 6.000 Euroya kadar satılabiliyor.

  13. 7. SEX PİSTOLS - AN İDEAL FOR LİVİNG 1977 yılında yayımlanan ve hızlıca geri çekilen A&M etiketine sahip "God Saves The Quenn" albümü, 6.000 Euroya kadar satışa çıkabiliyor.

    7. SEX PİSTOLS - AN İDEAL FOR LİVİNG 1977 yılında yayımlanan ve hızlıca geri çekilen A&M etiketine sahip "God Saves The Quenn" albümü, 6.000 Euroya kadar satışa çıkabiliyor.

  14. 8. JOY DİVİSİON - AN IDEAL FOR LİVİNG 1978 yılında sadece 1.000 kopya basılan Joy Division'ın "An Ideal For Living" adlı albümü mükemmel durumda bir kopya ile 4.700 Euro gibi yüksek bir fiyata alıcı bulabiliyor.

    8. JOY DİVİSİON - AN IDEAL FOR LİVİNG 1978 yılında sadece 1.000 kopya basılan Joy Division'ın "An Ideal For Living" adlı albümü mükemmel durumda bir kopya ile 4.700 Euro gibi yüksek bir fiyata alıcı bulabiliyor.

  15. 9. JOHANN STRAUSS II - JOHANN STRAUSS JR.'IN VALSLERİ 1956'da kaydedilen bu albüm, klasik müzik koleksiyoncuları için bulunmaz hint kumaşı. Warhol?un tasarladığı kapağı ile bu plak, 4.400 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

    9. JOHANN STRAUSS II - JOHANN STRAUSS JR.'IN VALSLERİ 1956'da kaydedilen bu albüm, klasik müzik koleksiyoncuları için bulunmaz hint kumaşı. Warhol?un tasarladığı kapağı ile bu plak, 4.400 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

  16. 10. LEAF HOUND - GROWERS OF MUSHROOM Müzik severler için nadide parçalardan biri olan "Growers Of Mushroom", 4.100 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.

    10. LEAF HOUND - GROWERS OF MUSHROOM Müzik severler için nadide parçalardan biri olan "Growers Of Mushroom", 4.100 Euroya kadar alıcı bulabiliyor.