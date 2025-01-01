"O Arabeskin Prensi Değil Kralıydı"
İbrahim Tatlıses'e gönderme mi yaptı?
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken; ünlü isim 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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TAYFUR'UN TABUTU BAŞINDA KAVGA ÇIKMIŞTI Cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ile aile bireylerinden biri arasında kavga çıkmıştı.
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KIZINDAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatından günler sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
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"BABAM ARABESKİN PRENSİ DEĞİL KRALIYDI" DEMİŞTİ Babasıyla yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımına şu notu düşmüştü: ''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu? O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil kralıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi ?hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın? dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün? Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua...''
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Tuğçe Tayfur'un paylaşımındaki "O arabeskin prensi değil kralıydı" sözleri usta sanatçının anma töreninde "Arabesk müzik prensini kaybetti" diyen İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
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TUĞÇE TAYFUR'DAN TATLISES CEVABI Baba acısyla sarsılan Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
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"İBRAHİM BEY DE BİLİYORDUR" Gel Konuşalım programına mesaj gönderen Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Babamı toprağında rahatsız etmeye gerek yok. Onun ihtiyacı dua. Sadece şuna açıklık getireyim. İbrahim Bey'e ben laf söylemek için demedim. Haberim bile yok böyle bir açıklaması olduğundan. Haddim de değil. Arkadaşlarım bir gün bile yalnız bırakmıyor beni ve annemi. Onlar bana Ahmet Selçuk İlkan'ın bir röportajında bu söylediğini ilettiler ve bu benim çok hoşuma gitti. Babama veda açıklamamı yaparken de bu cümleyi kurmak istedim. Yoksa herkesin bildiği gibi arabeskin kralı dendiğinde babamın akla geldiğini İbrahim Bey de çok iyi biliyordur. Ve böyle bir açıklamayı yapmamıştır diye düşünüyorum. İnanın telefonumu, televizyonu her şeyi benden uzak tutuyorlar. Yayına bağlanmam mümkün değil. Affınıza anlayışınıza sığınıyorum."